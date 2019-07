Λέικερς : Έκλεισαν Μπράντλεϊ για να καλύψουν την… τρύπα στο «1»

Σημαντική προσθήκη (μια ακόμα) για τους Λος Άντζελες Λέικερς που έκλεισαν μια σημαντική τρύπα στο ρόστερ τους, αυτή της θέσης «1». Ο Μπράντλεϊ έρχεται στα 28 του από τους Γκρίζλις υπογράφοντας σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που θα φτάνουν τα 9.7 εκατ. δολάρια.

Ο Μπράντλεϊ είναι ένας καλό αμυντικός περιφερειακός αλλά και πολύ αξιόλογος… κουμανταδόρος και θα καλύψει με το παραπάνω τη θέση του οργανωτή μαζί με τον εξαιρετικό Ραζόν Ρόντο και τις εκπληκτικές ασίστ του.

Το deal με τον Μπράντλεϊ αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα με τον 28χρονο να ετοιμάζεται να αγωνιστεί στην 5η ομάδα της καριέρας του μετά τους Σέλτικς, Πίστονς, Κλίπερς και Γκρίζλις κατά σειρά, με τους Λιμνανθρώπους να βάζουν στη μηχανή τους έναν παίκτη με εμπειρία 522 αγώνων στη λίγκα, όπου έχει μέσους όρους που αγγίζουν τους 12 πόντους (43.6% στο σουτ) ενώ παράλληλα προσφέρει 3 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά ματς.

Once guard Avery Bradley clears waivers today, he plans to sign a two-year, $9.7M deal with the Los Angeles Lakers, his agent Bill Duffy of @BDA_Sports tells ESPN. Bradley will have a player option on the second season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2019