Ελεύθερος από Πέλικανς, βλέπει και Euroleague ο Ντάιρις Μπέρτανς

Ο Λετονός άσος Ντάιρις Μπερτάνς ολοκλήρωσε τη θητεία του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, με την ομάδα τους Νιού Όρλεαν Πέλικανς να λύνουν το συμβόλαιό του.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην άσος της Αρμάνι Μιλάνο μετακόμισε στο ΝΒΑ στα μέσα της σεζόν και 12 παιχνίδια με τους Πέλικανς ο είχε 2,8 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο ατζέντης του έμπειρου άσου με την ανάρτησή του άφησε να εννοηθεί ότι ο παίκτης εξετάζει την επιστροφή στην Euroleague!

Δείτε το σχετικό tweet:

Dairis Bertans has been waived by the New Orleans Pelicans. He will be announcing his next destination as soon as he clears the waivers. A nice big ✔️ off the bucket list , @DairisBertans 🙌 pic.twitter.com/LGETRSCaPS

— ArtūrsKalnītis (@ArtursKalnitis) July 7, 2019