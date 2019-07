Αυτή είναι η τρίτη φετινή εμφάνιση του Ολυμπιακού (pic)

Αποκαλυπτήρια για την τρίτη φετινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να παρουσιάζουν τη νέα φανέλα μέσω των social media.

Σε αυτήν κυριαρχεί το μπλε χρώμα και αναμένεται μάλιστα να ντεμπουτάρει στο σημερινό φιλικό των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου.

Στο στήθος της φανέλας υπάρχουν δυναμικές λεπτομέρειες ενώ στα μανίκια υπάρχουν τρεις λευκές ρίγες της Adidas.

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Όπου κι αν παίξει φέτος ο Θρύλος με την 3η εμφάνιση, εμείς θα είμαστε εκεί! / Wherever Olympiacos plays this year with the 3rd jersey, we will be there! #olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasFootball #DareToCreate pic.twitter.com/bWBBafyOWU

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 8, 2019