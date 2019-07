Το vima.gr προτείνει για την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Ξένες ταινίες

«Εγώ το ροµπότ» (I, robot) OPEN, 22.00

Το 2035 όλο και περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν ρομπότ για οικιακούς βοηθούς. Οταν όμως ένα από τα κορυφαία στελέχη της μεγαλύτερης εταιρείας που κατασκευάζει τα ρομπότ αυτοκτονεί, η υπόθεση ανατίθεται στον αστυνόμο Ντελ Σπούνερ (Γουίλ Σμιθ), ο οποίος μισεί τα ρομπότ, λόγω ενός παλαιότερου περιστατικού. Ο Σπούνερ όμως αμφιβάλλει αν ο θάνατος του επιστήμονα οφειλόταν πράγματι σε αυτοκτονία. Ολα αλλάζουν, όταν ανακαλύπτει ένα ρομπότ με το όνομα Σόνι (Αλαν Τούντικ) στον τόπο του εγκλήματος, το οποίο διαφέρει από τα υπόλοιπα. (ΗΠΑ, 2004, 101′)

«Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:

Για τα µάτια σου µόνο» (For your eyes only) ΕΡΤ2, 22.30

Στην έκτη ταινία του Ρότζερ Μουρ ως 007, ο σκηνοθέτης Τζον Γκλεν απέφυγε τα εκκωφαντικά οπτικοακουστικά εφέ επιστρέφοντας στο καθαρόαιμο κατασκοπευτικό πνεύμα των μυθιστορημάτων του Ιαν Φλέμινγκ. Γυρίσματα έγιναν στην Κέρκυρα και στα Μετέωρα, κάτι που στην εποχή της ταινίας είχε προκαλέσει αίσθηση. Η Καρόλ Μπουκέ στο πλευρό του Μουρ. (ΗΠΑ / Αγγλία, 1981, 128′)

«Αφεντικά για σκότωµα»

(Horrible bosses) STAR, 23.15

Τρεις καταπιεσμένοι υπάλληλοι (Τζέισον Σεντούκις, Τζέισον Μπέιτμαν, Τσάρλι Ντέι) περνούν τα πάνδεινα από την απαράδεκτη συμπεριφορά των αφεντικών τους. Η παραίτηση δεν είναι λύση, ούτε και επιλογή. Κάποιος πρέπει να τους βάλει στη θέση τους, κάποιος πρέπει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ετσι με τη βοήθεια λίγου αλκοόλ και με κάποιες «υποδείξεις» από έναν πρώην κατάδικο, ο Νικ, ο Ντέιλ και ο Κερτ βάζουν σε εφαρμογή ένα πολύπλοκο αλλά φαινομενικά δοκιμασμένο σχέδιο. Να σκοτώσουν τα αφεντικά τους (Κέβιν Σπέισι, Κόλιν Φάρελ, Τζένιφερ Ανιστον). Μπλακ χιούμορ από τον Σεθ Γκόρντον, είχε και συνέχεια. (HΠA, 2011, 94′)