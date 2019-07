Σκάνδαλο στο Copa America: Η Αργεντινή καταγγέλλει VAR και διαιτησία

Πολύ σοβαρά παράπονα έχουν στην Αργεντινή με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Copa America κόντρα στη διοργανώτρια Βραζιλία. Αυτά διατυπώθηκαν on camera πρώτα από τον Λιονέλ Μέσι και στη συνέχεια από τον προπονητή Σκαλόνι αλλά και από συμπαίκτες του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Η διαμαρτυρίες αυτές πλέον γίνονται επίσημες με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ζητά το ηχητικό των ενδοεπικοινωνιών των διαιτητών με την αίθουσα του VAR, καθώς υ αρμόδιος διαιτητής στην αίθουσα ελέγχουν φαίνεται πως είπε στον διαιτητή της αναμέτρησης να συμβουλευτεί το VAR σε δύο φάσεις που οι Αργεντινοί ζήτησαν πέναλτι και αυτός επέλεξε να μην το κάνει, με τη μία όπως φαίνεται παρακάτω να είναι εξόφθαλμη πάνω στον Αγουέρο.

Clear pen against Aguero not given before Brazil scored its second goal. Argentina got absolutely robbed. pic.twitter.com/GeVuPvX0Fx

— Matias Wodner, First of His Name (@matiwod) July 3, 2019