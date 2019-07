Σιώπης: «Αντίο Αρειανάρα μου και εις το επανιδείν»

View this post on Instagram

Σε αυτή τη φωτογραφία απεικονίζεται η πιο έντονη συναισθηματικά στιγμή μου στην ομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας Θεόδωρο Καρυπίδη για όλη την εμπιστοσύνη και την πίστη στο προσωπο μου, τον Κύριο Κωνσταντίνο Διαμαντοπουλο για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε ώστε να γίνω παίκτης του ΑΡΗ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους προπονητές μου, το προπονητικό team, τους φυσιο, τους φροντιστές, τον Κύριο Κολτσίδα και πανω από όλα όλους τους συμπαίκτες μου…Τέλος θα ήθελα να πω στον κόσμο της ομάδας ότι ήρθα στην ομάδα πριν ένα χρόνο σαν ένας απλός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και μέσα σε ένα χρόνο σας αγάπησα και έπαιζα για εσάς……καλή τύχη στην Ευρώπη…..Αντίο ΑΡΙΑΝΑΡΑ μου εις το επανιδείν…….🙏