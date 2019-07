Προαναγγελία μεταγραφής από τον μάνατζερ του Στρέλνιεκς

«Φωτιές» άναψε με την τελευταία του ανάρτηση στο Twitter ο μάνατζερ του Γιάνις Στρέλνιεκς, Αρτούς Καλνίτις.

Την ώρα που ποικίλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επικείμενη μετακίνηση του Λετονού γκαρντ στον Παναθηναϊκό, ο συμπατριώτης του αποφάσισε να ρίξει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Συγκεκριμένα, ο μάνατζερ του 29χρονου δημοσίευσε ένα αινιγματικό ποστ στα social media, μέσω του οποίου… προανήγγειλε μεταγραφή. «Μια μεταγραφή θα ανακοινωθεί σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι» σχολίασε χαρακτηριστικά, χωρίς πάντως να διευκρινίζει σε ποιον αναφέρεται.

Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες υποστηρίζουν πως ο Λετονός ατζέντης βρίσκεται από χθες (2/7) στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τα φώτα να πέφτουν πάνω στην υπόθεση μετακίνησης του Στρέλνιεκς στους «πράσινους».

One @EuroLeague transfer will be announced today! Stay tuned.

— ArtūrsKalnītis (@ArtursKalnitis) July 3, 2019