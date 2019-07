Καχίλα : «Πρόκληση το Europa League για τον Ατρόμητο»

View this post on Instagram

אחרי יום ארוך של בדיקות רפואיות, אני שמח להודיע על חתימתי בקבוצת הפאר אטרומיטוס שבליגה היוונית. היה חשוב לי מאוד לחפש קבוצה עם מטרות ושאיפות לעונה הקרובה שמשחקת בליגה האירופאית. אז נתראה שם ! After a long day of medical check, im happy to say that i have signed with Atromitos FC 🇬🇷 Im very happy to join such a club with big targets this year as European league challenge. So see you there! 💙 @atromitosathinonfc