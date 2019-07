Από τη Μπορντό στη Σεβίλλη με 25 εκατ. ευρώ ο Κουντέ

Παίκτης της Σεβίλλης είναι και επίσημα ο Ζιλέ Κουντέ.

Ο 20χρονος στόπερ υπέγραψε πεντετές συμβόλαιο, ενώ η μεταγραφή του στους Ανδαλουσιάνους κόστισε 25 εκατ. ευρώ.

Η μοναδική ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί ο Κουντέ είναι η Μπορντό, από της ακαδημίες της οποίας ξεκίνησε να παίζει μπάλα.

Αυτή είναι η τέταρτη προσθήκη της Σεβίλλης την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, καθώς μετά τους Λουκ ντε Γιονγκ (13 εκατ.), τους Γιοάν Χορδάν (14 εκατ.), Μούνας Νταμπούρ (15 εκατ.) και Ντιέγκο Κάρλος (15 εκατ.), ήρθε και ο Κουντέ.

Βέβαια, η Σεβίλλη πρωταγωνιστεί και στις αποχωρήσεις, με τους Πάμπλο Σαράμπια (18 εκατ., Παρί), Κουίνσι Πρόμες (16 εκατ., Άγιαξ) και Λουίς Μουριέλ (15 εκατ., Αταλάντα) να έχουν φύγει.

✍️ We are delighted to confirm the signing of Jules Koundé on a five year deal from @girondins 🤩 #WeareSevilla https://t.co/xpHonIYsdh

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 3, 2019