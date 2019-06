Σε διαπραγματεύσεις με Λάμπαρντ η Τσέλσι

Εδώ και αρκετές ημέρες υπήρχαν σενάρια που έκαναν λόγο για την πιθανή μετακίνηση του Φρανκ Λάμπαρντ στον πάγκο της Τσέλσι και σήμερα η Ντέρμπι ανακοίνωσε πως ο τεχνικός της συζητάει με τους «μπλε»

Η ομάδα από το Λονδίνο βρίσκεται σε αναζήτηση τεχνικού καθώς ο Μαουρίτσιο Σάρι έχει αποτελέσει παρελθόν για εκείνους πηγαίνοντας στην Γιουβέντους.

Από ό,τι φαίνεται έχουν καταλήξει στην περίπτωση του σπουδαίου πρώην παίκτη τους ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του στην προπονητική τον Μάιο του 2018.

Ο 41χρονος γνωρίζει τον σύλλογο όσο λίγοι καθώς αγωνίστηκε εκεί για 13 χρόνια και σίγουρα είναι μία προσωπικότητα που χαίρει της εμπιστοσύνης των φιλάθλων της ομάδας.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge.

— Derby County (@dcfcofficial) June 25, 2019