Πιτίνο: Απολαυστική η Ευρωλίγκα, θα μου λείψετε

Ο Ρικ Πιτίνο έζησε μοναδικές στιγμές στον πάγκο του Παναθηναϊκού και έφυγε από την Ελλάδα έχοντας αποκομίσει σπουδαίες εμπειρίες από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χαρακτηριστικές είναι οι αναρτήσεις του στα social media μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με το Τριφύλλι.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανός προπονητής το βράδυ της Κυριακής με μήνυμά του στο twitter αναφέρθηκε στην παρουσία του στον «πράσινο» πάγκο, τονίζοντας ότι η εμπειρία της Ευρωλίγκας ήταν απολαυστική και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα του λείψει πολύ η διοργάνωση.

«Η Euroleague ήταν μια απολαυστική διοργάνωση. Εκπληκτικοί προπονητές και παίκτες. Αλήθεια θα μου λείψετε όλοι. Σας ευχαριστώ όλους για τη θερμή υποδοχή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ρικ Πιτίνο την Παρασκευή απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τις δύο πλευρές να χωρίζουν και τον Παναθηναϊκό να ψάχνει για τον επόμενο προπονητή του.

Δείτε την ανάρτησή του:

Euroleague was so much fun. Great coaches and players. Really going to miss everyone! Thanks to all for your warm welcome.

— Rick Pitino (@RealPitino) June 23, 2019