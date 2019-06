«Προφορική συμφωνία του Χόρφορντ με Κλίπερς»

Όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, ο Αλ Χόρφορντ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν πρόκειται να συνεχίσει στην Βοστόνη και αρκετές είναι οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του.

Σύμφωνα με «basketball rehab» ωστόσο, ο Δομινικανός σέντερ έχει ήδη αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, για τετραετές max συμβόλαιο.

Υπενθυμίζεται πως για την ομάδα της «πόλης των αγγέλων» παίζει δυνατά και το όνομα του Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος όπως και ο Χόρφορντ είναι ελεύθερος να επιλέξει το που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν.

League source confirms PF Al Horford has verbally committed to signing with the LA Clippers on a 4 year max contract.

— Basketball Rehab (@BasketballRehab) June 23, 2019