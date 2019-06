Ασταμάτητος Χάμιλτον με νίκη και στη Γαλλία (pic)

Για άλλη μια φορά η κυριαρχία της Μερσέντες ήταν αδιαμφισβήτητη αφού τα «ασημένια βέλη» των Λιούις Χάμιλτον και Βαλτέρι Μπότας έκαναν και πάλι το 1-2 στο Grand Prix της Γαλλίας, με τον Βρετανό να παίρνει μία από τις πιο ξεκούραστε νίκες της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, ο Χάμιλτον που ξεκίνησε πρώτος δεν απειλήθηκε σε καμία περίπτωση του αγώνα, με τον Φινλανδό ομόσταβλο του να τερματίζει δεύτερος, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Φεράρι του Τσαρλς Λεκλέρκ.

Η έτερη Φερεάρι του Σεμπάστιαν Φέτελ τερμάτισε στην πέμπτη θέση και δεν μπόρεσε να απειλήσει σε κανένα σημείο του αγώνα τον πέντε φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον και έτσι τα προβλήματα στην Σκουντερία δείχνουν να γίνονται ακόμα περισσότερα ενόψει της συνέχειας.

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη των πιλότων:

Round 8 = DONE

A sixth win of 2019 for @LewisHamilton 🏆

And Sebastian Vettel takes the DHL Fastest Lap Award and bonus point#F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/fydEHSzoKX

— Formula 1 (@F1) June 23, 2019