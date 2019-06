Γιουβέντους : Επέκτεινε το συμβόλαιο του Μπεντανκούρ έως το 2024

Νέο συμβόλαιο με τη Γιουβέντους το οποίο θα έχει διάρκεια ισχύος μέχρι το 2024, υπέγραψε ο Ροντρίγκο Μπεντανκούρ.

Ο Ουρουγουανός μέσος επιβραβεύτηκε για τις καλές του επιδόσεις μέσα στη σεζόν, καθώς σε 40 συμμετοχές είχε 2 γκολ και 3 ασίστ.

Το νέο συμβόλαιο του Μπεντανκούρ λήγει τον Ιούνιο του 2024, ενώ βρίσκεται στη «Γηραιά Κυρία» από το 2017, άρα υπάρχει η πιθανότητα να κλείσει επτά χρόνια στην πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Αυτές τις μέρες ο 22χρονος άσος βρίσκεται στη Βραζιλία όπου αγωνίζεται με τη «σελέστε» στο Copa America.

✍️OFFICIAL⎮ Rodrigo #Bentancur has extended his stay with Juventus until 2024! ⚫⚪

➡️https://t.co/TQLm3cMY6o#Bentancur2024 pic.twitter.com/0COgaHLSes

— JuventusFC (@juventusfcen) June 22, 2019