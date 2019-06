Αποχωρεί από την Εφές ο Μότουμ

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του τουρκικού πρωταθλήματος, ο Μπροκ Μότουμ άνοιξε την πόρτα της εξόδου από την Αναντολού Εφές, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να τον ευχαριστεί για την προσφορά του και να του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο Αυστραλός πάουερ φόργουορντ, που ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι θα φύγει από την πρωταθλήτρια πλέον Τουρκίας, αποχαιρέτησε τη φιναλίστ της εφετινής Euroleague μετά από δύο χρόνια θητείας.

Ο Μότουμ, ο οποίος πιθανότατα θα συνεχίσει στην Ισπανία και την Βαλένθια, είχε μέσο όρο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague 6.5 πόντους και 1.8 ριμπάουντ.

Tüm emeklerin ve mücadeleci karakterin için teşekkürler Brock! Yeni takımında başarılar! 💪🏻

Thanks for your all effort and having a character of a fighter, Brock! Wish you success in your new team! 💪🏻 pic.twitter.com/kane0EvEjK

