Το vima.gr προτείνει για την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Ξένες ταινίες

«The hunger games» STAR, 21.00

Σε μια δυστοπική κοινωνία του μέλλοντος ένα κορίτσι (Τζένιφερ Λόρενς) αποδεικνύεται μεγάλο ταλέντο ενός θανάσιμου reality show που μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση. Το απρόβλεπτα λιτό, απογυμνωμένο από τα οπτικοακουστικά εφέ γύρισμα του Γκάρι Ρος (κάμερα στο χέρι, «βρώμικη» φωτογραφία, «κουνημένα» πλάνα κ.ά.) βοηθά την κινηματογραφική μεταφορά του πρώτου μυθιστορήματος της Σούζαν Κόλινς να αποκτήσει αλληγορικές διαστάσεις πάνω στο σήμερα. Από τις αρκετές συνέχειες της ταινίας λείπει η μαγεία της πρώτης. (ΗΠΑ, 2012, 127′)

«Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Η κατάσκοπος που µ’ αγάπησε»

(The Spy Who Loved Me) ΕΡΤ2, 22.30

Τα ταξίδια του 007 (Ρότζερ Μουρ) αυξάνονται στην προσπάθεια του πράκτορα να ανακαλύψει το τάνκερ «Λίπαρους» του Καρλ Στρόμπεργκ (Κουρτ Γιούργκενς), γραφικού «κακού» στη δέκατη κατά σειρά ταινία Τζέιμς Μποντ, που θεωρείται από τις καλύτερες, όχι όμως και για εμάς. Αίγυπτος, Μπαχάμες, Ταϊλάνδη, Σαρδηνία, Αυστρία. Το αντίτιμο για τον πράκτορα θα είναι η… Μπάρμπαρα Μπαχ στον ρόλο του τίτλου. Μια πράκτορας των Σοβιετικών που θα συνεργασθεί με τον Μποντ (κατ’ ανάγκην λόγω κοινών συμφερόντων των χωρών τους!). Ο Λούις Γκίλμπερτ σκηνοθετεί. (ΗΠΑ/Αγγλία, 1977, 126′)

«Max Payne» OPEN, 23.00

Ο τίτλος «Max Payne» της ταινίας του Τζον Μουρ παραπέμπει στο ονοματεπώνυμο ενός «βαρεμένου» αστυνομικού, ο οποίος δεν έχει σκοπό να σταματήσει πουθενά αν δεν βρει πρώτα τον φονιά της γυναίκας του. Τον ήρωα υποδύεται ο Μαρκ Γουόλμπεργκ σε μία ακόμη εκρηκτική ερμηνεία, καθώς ο Πέιν δεν δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στους νόμους. Η ταινία επιδιώκει να αποκτήσει την εικόνα του «Sin City» και χωρίς ποτέ να τα καταφέρνει απολύτως είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια στο «μοντέλο» του είδους της καθότι βασισμένη σε ένα δημοφιλές βίντεο γκέιμ. (ΗΠΑ, 2008, 88′)