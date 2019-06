Good Omens: Η σειρά που εξαγρίωσε τους χριστιανούς των ΗΠΑ και η επική τους γκάφα

Την οργισμένη αντίδραση οργανωμένων και μη χριστιανών στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει η πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Good Omens («Καλοί Οιωνοί»), με κεντρικούς ήρωες έναν άγγελο και έναν δαίμονα.

Η σειρά «Καλοί Οιωνοί» βασίζεται στην ιστορία που έγραψαν το 1990 οι γνωστοί συγγραφείς φαντασίας Νηλ Γκέιμαν και Τέρι Πράτσετ. Παρουσιάζει τον άγγελο Αζιράφελ και τον δαίμονα Κρόουλι να προσπαθούν να αποτρέψουν το τέλος του κόσμου και την Αποκάλυψη, κρυφά από τον Θεό και τον Διάβολο. Πρωταγωνιστές είναι οι εξαιρετικοί ηθοποιοί Μάικλ Σιν και Ντέιβιντ Τέναντ.

Η πρώτη σεζόν των έξι επεισοδίων γνώρισε τεράστια επιτυχία και έλαβε διθυραμβικές κριτικές, αλλά χιλιάδες χριστιανοί στις ΗΠΑ διαμαρτύρονται τώρα ότι κάνει τον σατανισμό να φαίνεται σαν κάτι φυσιολογικό.

Περισσότεροι από 20.000 χριστιανοί ζητούν τη διακοπή της σειράς μέσω ηλεκτρονικής συλλογής υπογραφών. Το ενδιαφέρον είναι πως η καμπάνια τους απευθύνεται στο Netflix, παρότι η σειρά είναι παραγωγή της Amazon και προβάλλεται στη δική της συνδρομητική πλατφόρμα.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαμαρτυρίας, η σειρά γελοιοποιεί τη «σοφία το Κυρίου» ενώ εκφράζονται παράπονα και για το γεγονός ότι στη σειρά ο Θεός παρουσιάζεται ως γυναίκα, με την Frances McDormand να υποδύεται την φωνή του υψίστου.

Ο Νηλ Γκέιμαν συγγραφέας του βιβλίου στο οποίο βασίζεται η σειρά αντέδρασε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία γράφοντας στο Twitter: «Είναι τόσο όμορφο… Υποσχεθείτε μου πως δεν θα τους το πείτε».

This is so beautiful… Promise me you won’t tell them? https://t.co/thYTOG7GBE

— Neil Gaiman (@neilhimself) June 19, 2019