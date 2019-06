Με μηνύσεις απειλούν οι Mötley Crüe για ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή τους

Τα μέλη του συγκροτήματος Mötley Crüe, Βινς Νιλ και Νικι Σιξ δεν εντυπωσιάστηκαν μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται στην ιστορία του αμερικανικού hard/rock συγκροτήματος.

Οι Νιλ και Σιξ χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τις απόψεις τους για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Breaking the Band» του τηλεοπτικού δικτύου Reelz.

Ο Νιλ συγκεκριμένα είχε να πει κάποια πράγματα για το ότι στο ντοκιμαντέρ φαίνεται να ευθύνεται ο ίδιος για τη διάλυση του συγκροτήματος, επειδή έβαλε τους αγώνες αυτοκινήτων πάνω από τη μουσική.

«”Breaking the band”*** αναμνήσεις από έναν μάνατζερ, τον Νταγκ Τάλερ ο οποίος δεν μπορεί να θυμηθεί ότι είναι αυτός που διέλυσε το συγκρότημα ! Το συγκρότημα δεν διαλύθηκε εξαιτίας των αγώνων μου. Διαλύθηκε επειδή δεν είπε: “Παιδιά, ας ξεκουραστούμε μια εβδομάδα και να επιστρέψουμε με χαλαρά μυαλά”. Μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ήμουν εκτός μπάντας! Σπουδαία διαχείριση!».

«Είμαι πολύ απογοητευμένος που νομίζουν ότι μπορούν να πουν την ιστορία της ζωής μας μόνο για να πουλήσουν διαφήμιση (ως επί το πλείστον με ανακρίβειες) και χωρίς άδεια από τα μέλη».

Απείλησε επίσης με νομικές ενέργειες, επιμένοντας:

«Το “Breaking the Band” δεν εγκρίθηκε από τους Mötley Crüe. Οι δικηγόροι μας τους έστειλαν διαταγή παύσης και αναστολής και θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα. @ReelzChannel Είναι ο πάτος του βαρελιού».

Should @ReelzChannel be liable for putting out shows without so many artist approval? I am very disappointed that they think they can tell our LIFE story just to sell advertising ( mostly incorrect ) and without any bodies persmission.

— xxıS ıʞʞıN (@NikkiSixx) June 18, 2019