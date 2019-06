Μπέλα Θορν : Γιατί ανέβασα στο Twitter γυμνές φωτογραφίες μου

Η αμερικανίδα ηθοποιός Μπέλα Θορν απάντησε με τον πιο γενναίο τρόπο στον εκβιασμό που δέχθηκε.

Την προηγούμενη εβδομάδα άγνωστοι χάκαραν τον λογαριασμό της στο twitter και στη συνέχεια την απειλούσαν ότι θα έδιναν στη δημοσιότητα γυμνές φωτογραφίες της και βίντεο.

Η διάσημη ηθοποιός προκειμένου να δώσει τέλος στον εκβιασμό των χάκερ πήρε την απόφαση να δημοσιεύσει από μόνη της αποκαλυπτικές φωτογραφίες της.

«Τις τελευταίες 24 ώρες δεχόμουν απειλές εξαιτίας γυμνών φωτογραφιών μου, νιώθω απαίσια, αισθανόμουν ότι με παρακολουθούσαν, αισθάνθηκα ότι κάποιος πήρε από εμένα κάτι που ήθελα να δει μόνο ένα συγκεκριμένο άτομο. Μου έστειλε πολλές γυμνές φωτογραφίες άλλων celebrities, δεν πρόκειται να σταματούσε. Για πολύ καιρό άφησα κάποιον να επωφεληθεί από εμένα και αισθάνομαι απαίσια για αυτό. Δημοσιεύω αυτές τις φωτογραφίες γιατί είναι δική μου απόφαση. Δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις κάτι από εμένα. Μπορώ να κοιμηθώ ήρεμη σήμερα ξέροντας ότι πήρα τη δύναμη μου πίσω. Δεν μπορείς να ελέγξεις τη ζωή μου και ποτέ δεν θα μπορέσεις», έγραψε η Μπέλα Θορν.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019