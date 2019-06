Σινεμά στα γρήγορα

Τι να προσέξετε και για τι να αδιαφορήσετε στα σινεμά κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Μη χάσετε

Αντίο φίλε (Adieu l’ ami, Γαλλια, 1968)

Αστυνομική περιππέτεια του Ζαν Ερμάν.

Θαυμάσιο ευρωπαϊκό νουάρ με τον Τσαρλς Μπρόνσον και τον Αλέν Ντελόν πρώην λεγεωναρίους στον πόλεμο της Αλγερίας και νυν τυχοδιώκτες στη Μασσαλία. Με διαφορετικά κίνητρα ο καθένας, στοχεύουν ένα χρηματοκιβώτιο της εταιρείας όπου εργάζεται ως γιατρός ο Ντελόν αλλά εγκλωβίζονται στο υπόγειο για ένα Σαββατοκύριακο.

Ολα τα βασικά στοιχεία της ταινίας (ηθοποιοί, φωτογραφία, μουσική) «δένουν» στην εντέλεια για τη δημιουργία ενός απολύτως ασυνήθιστου χρονικού ανδρικής φιλίας που ποτέ δεν σε αφήνει αδιάφορο, παρότι για ένα μεγάλο μέρος του βρίσκονται κλεισμένοι στο υπόγειο. Προβάλλεται με νέα, ψηφιακή κόπια.

ΑΘΗΝΑ: ΘΗΣΕΙΟ, ΡΙΒΙΕΡΑ, ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΟΑΣΗ

ΘΕΣ/ΚΗ: ΝΑΤΑΛΙ

Ούτε κρύο, ούτε ζέστη

X Men: Ο Μαύρος Φοίνικας (Dark Phoenix, ΗΠΑ, 2019)

Περιπέτεια φαντασίας του Σάιμον Κίνμπεργκ ο οποίος δίνει έμφαση στο γυναικείο στοιχείο των μεταλλαγμένων ηρώων της Marvel με την Σόφι Τέρνερ σε πρώτο πλάνο και δίπλα της την Τζένιφερ Λόρενς, Τζέσικα Τσαστέιν (προβάλλεται δισδιάστη και τρισδιάστατη σε παραπάνω από 140 αίθουσες της Ελλάδας).

Η κομπίνα (The hustle, ΗΠΑ, 2019)

Κομεντί του Κρις Αντισον, μια εκσυγχρονισμένη, «θηλυκή» εκδοχή της διάσημης κωμωδίας «Απατεώνες με τζέντλεμαν» με τους Μάικλ Κέιν και Στιβ Μάρτιν. Πρωταγωνιστούν οι Αν Χάθαγουεϊ και Ρέμεπλ Γουίλσον.

ΑΘΗΝΑ: NANA – ODEON IΛION – ODEON STARCITY – TOWN CINEMAS – ΟΛΑ ΤΑ VILLAGE – ΑΕΛΛΩ – ΑΘΗΝΑΙΟΝ – ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΑΡΚΙΖΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΣΙΝΕ ΑΝΟΙΞΗ – ΣΙΝΕ ΟΝΑΡ – ΚΗΠΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – CINE ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΑΝΕΣΙΣ – ΑΣΤΕΡΙ – ΑΤΤΙΚΟΝ AΛΣΟΣ – ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ – ΦΛΕΡΥ – ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ – ΑΙΓΛΗ – ΑΡΙΑΝ – ΛΙΛΑ – ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ – ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ – ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ – ΧΛΟΗ κ.ά.

ΘΕΣ/ΚΗ: CINEMA ONE – ODEON MAΚEΔONIA – ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ – VILLAGE COSMOS – ΕΛΛΗΝΙΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Καζανόβα, η τελευταία αγάπη (Dernier amour, Γαλλία, 2019)

Δράμα εποχής του Μπενουά Ζακό στο οποίο ο διάσημος εραστής Τζάκομο Καζανόβα (Βεσνάν Λιντόν) πέφτει στην παγίδα του έρωτα για ένα πορνίδιο (Στέισι Μάρτιν).

ΑΘΗΝΑ: VILLAGE PΕΝΤΗ – TOWN CINEMAS – ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΙΟΝ – ΑΛΙΚΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΛΛΩ – ΝΑΝΑ – ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΦΛΟΙΣΒΟΣ – ΣΙΝΕΡΑΜΑ

ΘΕΣ/ΚΗ: ΕΛΛΗΝΙΣ

Ένα αγγελικό πρόσωπο (Angel Face, Γαλλία, 2018)

Οικογενειακό δράμα της Βανέσα Φίλο με την οκτάχρονη Αϊλίν Αξοϊ-Ετέξ στον ρόλο ενός κοριτσιού που μεγαλώνει δίπλα σε μια όμορφη αλλά ασταθή μάνα (Μαριόν Κοτιγιάρ).

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΤΟΡ – ΣΤΕΛΛΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ – ΔΑΝΑΟΣ – ΑΒΑΝΑ – ΜΑΡΙΛΕΝΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ

ΘΕΣ/ΚΗ: ΑΛΕΞ – ΑΠΟΛΛΩΝ

Ποιος σκότωσε τη λαίδη Γουίνσλεϊ; (Who killed Lady Winsley?», Αγγλία / Τουρκία / Βέλγιο, 2018)

Αλληγορία μυστηρίου του Χινέρ Σαλίμ στην οποία ένας κουρδικής καταγωγής αστυνομικός (Μεχμέτ Κουρτούλους) αναζητεί τον δολοφόνο μιας γυναίκας σε ένα Πριγκηπόνησο.

ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑΙΑ – ΑΜΙΚΟ – ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΝΟΙΞΙΣ – ΒΑΡΚΙΖΑ – ΕΛΛΗΝΙΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΚΟΡΑΛΛΙ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΣΙΝΕΡΑΜΑ

Αγκαθα: Η εξιχνίαση ενός φόνου (Agatha and the Truth of Murder, Αγγλία 2018)

Ταινία μυστηρίου του Τέρι Λόουν με την Ρουθ Μπράντλεϊ στον ρόλο της Αγκαθα Κρίστι, που εδώ λειτουργεί η ίδια ως ντετέκτιβ.

ΑΘΗΝΑ: ΦΙΛΟΘΕΗ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΦΙΛΙΠ – ΡΙΑ – ΛΑΟΥΡΑ – ΣΙΝΕ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ – ΑΛΟΜΑ – ΖΕΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Σύνορα (Border, Σουηδία / Δανία, 2018)

Δράμα του Αλί Αμπάσι όπου κεντρικό πρόσωπο είναι μια τελωνειακή υπάλληλος με παραμορφωμένο πρόσωπο (Εύα Μελάντερ) που όμως έχει αυξημένες αισθήσεις – κυρίως την όσφρηση.

ΑΘΗΝΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΔΑΝΑΟΣ – ΔΙΑΝΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΕΚΡΑΝ