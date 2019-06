Ευριπιώτης: Με ένα βίντεο τον αποχαιρετά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

View this post on Instagram

Αντίο ρε Κώστα !!!! Εγώ έτσι θα σε θυμάμαι !!!!!3 χρόνια στο ίδιο καμαρίνι να μιλάμε ασταμάτητα για τα πάντα (80% εσυ μιλούσες βέβαια) Ήσουν από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν υπάρξει σε αυτή τη χώρα έβγαινες στη σκηνή και χωρίς να μιλήσεις είχες τον κόσμο μαζί σου !!! Σε θυμάμαι να μου δείχνεις με χαρά τα τατουάζ που είχες κάνει για τα παιδιά σου και να περιγράφεις τα πάντα με τέτοια ενέργεια που εγώ δεν είχα ούτε όταν ήμουν 10 χρόνων !!! Α ρε Κωσταρα ήσουν ένας Άντρας Έτοιμος Για Όλα !!! Καλο ταξίδι φίλε !!!!!!!!!!!!!!!💪🏻💪🏻💪🏻