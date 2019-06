«Χαμός» στην Μαδρίτη: 1-0 η Λίβερπουλ στο 2’! (vid)

Με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μοχάμεντ Σαλάχ η Λίβερπουλ προηγείται της Τότεναμ με 1-0 στον μεγάλο τελικό του Champions League, που διεξάγεται στη Μαδρίτη.

Οι Ρεντς μπήκαν δυνατά, πίεσαν από τα πρώτα δευτερόλεπτα, βρέθηκαν στην αντίπαλη περιοχή, ο Σισοκό έκανε χέρι μετά την προσπάθεια του Μανέ και ο Σκόμινα έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ έστησε την μπάλα στα 11 βήματα και με μία εξαιρετική εκτέλεση νίκησε τον Ούγκο Γιορίς, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του Κλοπ.

Ο Ποκετίνο και οι παίκτες του διαμαρτυρήθηκαν για το πέναλτι, καθώς θεωρούν ότι η μπάλα χτύπησε στο στήθος του Σισοκό και δεν υπάρχει καμία παράβαση, με τον διαιτητή ωστόσο να είναι σίγουρος για την απόφασή του και να μην χρησιμοποιεί καν το VAR.

Δείτε τη φάση που έδωσε πέναλτι ο Σκόμινα:

LIVERPOOL TAKE THE LEAD THROUGH MO SALAH. WHAT A START 👏 #LIVTOT#UCLfinal pic.twitter.com/bR7da9ff8N

— Futbol News (@Tvvittergod1) June 1, 2019