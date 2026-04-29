Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την εφαρμογή του νέου Combat Field Test (CFT), μιας ριζικής αναβάθμισης του προγράμματος φυσικής ετοιμότητας, που σχεδιάστηκε για να ευθυγραμμίσει τη φυσική κατάσταση των στρατιωτών με τις απαιτητικές πραγματικότητες του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Η εφαρμογή του ξεκινά τον Απρίλιο και αφορά υποχρεωτικά όλους τους στρατιώτες που υπηρετούν σε 24 καθορισμένες μάχιμες ειδικότητες (combat MOS).

Σκληρά τεστ χωρίς διακρίσεις ηλικίας ή φύλου

Η μεγαλύτερη αλλαγή που φέρνει το CFT είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου προτύπου βάσει αποστολής. Σε αντίθεση με το κλασικό τεστ φυσικής κατάστασης, όλοι οι στρατιώτες σε μάχιμους ρόλους πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια επιτυχίας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαχητής είναι εξίσου φονικός και έτοιμος για δράση.

Οι 7 δοκιμασίες του «θανάτου»

Το CFT αποτελείται από μια ακολουθία επτά αγωνισμάτων που εκτελούνται συνεχόμενα και βαθμολογούνται βάσει του συνολικού χρόνου. Οι στρατιώτες πρέπει να ολοκληρώσουν το τεστ σε 30 λεπτά ή λιγότερο, φορώντας τη στολή εκστρατείας (ACU) και άρβυλα.

Τρέξιμο 1 μιλίου. 30 κάμψεις (dead-stop push-ups): Με πλήρη έκταση και σταμάτημα στο έδαφος. Σπριντ 100 μέτρων. Άρση βαρών: 16 ανυψώσεις σάκου άμμου (18 κιλών) σε πλατφόρμα ύψους 1,65 μέτρων. Μεταφορά νερού: Διαδρομή 50 μέτρων κρατώντας δύο στρατιωτικά δοχεία νερού (18 κιλά το καθένα). Ελιγμοί μάχης: 25 μέτρα έρπην και 25 μέτρα γρήγορες εφόδους). Τελικό τρέξιμο 1 μιλίου.

«Δεν πρόκειται απλώς για τη διεκπεραίωση ενός τεστ. Είναι ένα άμεσο μέτρο της δέσμευσής μας να διασφαλίσουμε ότι οι μαχητές μας μπορούν να κυριαρχήσουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον», δήλωσε ο Αρχιστοιχείο του Στρατού (SMA), Michael Weimer.