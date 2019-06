Η Σινιάκοβα έστειλε σπίτι της και την Οσάκα (vids)

Η Κατερίνα Σινιάκοβα συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο Ρολάν Γκαρός, καθώς μετά τη Μαρία Σάκκαρη άφησε εκτός συνέχειας και τη Ναόμι Οσάκα.

Η Τσέχα τενίστρια πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση ακόμη μια φορά στο φετινό τουρνουά έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη και απέκλεισε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σινιάκοβα νίκησε πολύ εύκολα με 6-4, 6-2 και προκρίθηκε στους «16» του Ρολάν Γκαρός.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τσέχα κέρδισε για 1η φορά αθλήτρια που είναι στο Νο1 και είναι επίσης για πρώτη φορά στους «16».

Δείτε τα βίντεο:

World No. 1 gone!@K_Siniakova produces the upset of the tournament, ousting Osaka 6-4 6-2.#RG19 pic.twitter.com/TUjeRv2TdI

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2019