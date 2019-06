Ενός λεπτού σιγή πριν από τον τελικό στη μνήμη του Ρέγιες (pic)

Το πέπλο του θρήνου έχει απλωθεί πάνω από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μετά την τραγική απώλεια του Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες το Σάββατο το πρωί (01/06).

Απόψε, πριν από την σέντρα στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αποφασίσθηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Το γεγονός γνωστοποίησε η UEFA μέσω επίσημης ανακοίνωσής της:

«H UEFA και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι βαθύτατα θλιμμένοι από τα τρομακτικά νέα ότι ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες σκοτώθηκε και θα ήθελα να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στα αγαπημένα του πρόσωπα για την απώλειά τους», τόνισε ο πρόεδρος της UEFA Αλεκσάντερ Σεφερίν, και πρόσθεσε:

«Είχε μία λαμπρή καριέρα και κατέκτησε αναρίθμητους τίτλους όπου και αν έπαιξε και είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος που το νήμα της ζωής κόπηκε για αυτόν τόσο τραγικά».

Everyone at UEFA is shocked & hugely saddened to learn that José Antonio Reyes has died aged 35.

A Spanish international with 5 @EuropaLeague titles, Reyes will be sorely missed by the football world.

Our thoughts are with his family & friends at this terrible time. pic.twitter.com/EW4btJ9Vf9

— UEFA (@UEFA) June 1, 2019