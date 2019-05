Αποχαιρέτησε τη Βαλένθια ο Ροντρίγκο

View this post on Instagram

Queridos VALENCIANISTAS, Es difícil explicar con palabras lo que he sentido a lo largo de estos ultimos dias. Entre otras muchas cosas, escuchar mi nombre coreado en la plaza del ayuntamiento por miles de aficionados esta tarde… 😱; sentir ese cariño, ese respeto ganado dentro del terreno de juego, es algo que jamás os podré agradecer de manera suficiente. La exigencia del día a día en el futbol de máximo nivel es durisima, la responsabilidad de representar al VCF es inmensa, pero sin lugar a duda momentos como estos compensan todo el esfuerzo, sacrificio y dedicación mio y de toda mi familia desde que era un niño que soñaba en ser futbolista hasta hoy. Soy consciente de que mis compañeros y yo hicimos algo histórico, algo que va mucho mas allá de un trofeo, porque este título significa: la alegría y la felicidad para miles de personas que sienten este club como una parte importante de su vida, además de una nueva ilusión para una generación que todavía no habia visto a su club ser campeón. Por lo tanto y para terminar, estas dos fotos representan mi extrema alegría, mi profundo agradecimiento y sobre todo el resultado final de mi MÁXIMA DEDICACIÓN Y RESPETO por este club. Muchisimas gracias de corazón. Os quiero.🦇♥️