Το μήνυμα του Τοροσίδη για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Κάθε χρόνο επανερχόμαστε και κάθε χρόνο ζητάμε, οχι εκδίκηση, αλλά μνήμη και δικαίωση των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών Ελλήνων του Πόντου. Αυτού του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, της γενοκτονίας, δηλαδή της συστηματικής εξόντωσης και εκτοπισμού ενός ολόκληρου λαού, που μέχρι και σήμερα δυστυχώς συναντά αρνητές… Θέλουμε να θυμόμαστε και θέλουμε να θυμούνται όλοι, να μην ξεχαστεί, για να μην επαναληφθεί ποτέ και εναντίον οποιουδήποτε ανθρώπου… Είμαστε αυτοί που επέζησαν….