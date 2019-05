Βενεζουέλα: Συγκρούσεις διαδηλωτών – στρατού

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Καράκας ανάμεσα σε υποστηρικτές του Χουάν Γκουαϊδό και δυνάμεις της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς, ενός παραστρατιωτικού σώματος που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση της τάξης, σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφου του AFP.

Οι διαδηλωτές προσπαθούσαν να αποκλείσουν αυτοκινητόδρομο που περνά μπροστά από την αεροπορική βάση La Carlota, από όπου ο Χουάν Γκουαϊδό διαβεβαίωσε χθες ότι έχει την υποστήριξη ομάδας στρατιωτών.

Οι διαδηλωτές, ορισμένοι με το πρόσωπο καλυμμένο, σύμφωνα με το ΑΠΕ, πετούσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που απαντούσαν με δακρυγόνα.

Σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων, χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν κατά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από πρόσκληση του Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί προσωρινός πρόεδρος από πενήντα περίπου χώρες, ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ.

National guardsmen on motorcycles are already trying to disperse protesters outside the air base. #Venezuela pic.twitter.com/TB0eAUxsXe

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) May 1, 2019