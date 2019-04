Τουρκία: Βία στις εκλογές με 2 νεκρούς και 2 τραυματίες – Ομαλότητα βλέπει ο Ρ. Ερντογάν

Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επεισοδίων στην εξέλιξη των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Τουρκία, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA οι δύο άνδρες έπεσαν νεκροί στην επαρχία Μαλάτεια της Νοτιοανατολικής Τουρκίας, μετά από συμπλοκή μέσα στο εκλογικό κέντρο, στις 10:30 το πρωί. Το επεισόδιο ξεκίνησε με λεκτική διαμάχη αντίπαλων ομάδων η οποία εξελίχθηκε σε καβγά, με κάποιους να βγάζουν τα όπλα και μα καταλήγει στον θανάσιμο τραυματισμό των δύο ανδρών.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν ήταν το μόνο, αφού και σε άλλο περιστατικό στο Ντιγιάρμπακιρ, ξέσπασε καβγάς σε εκλογικό κέντρο με τις αντίπαλες ομάδες να χρησιμοποιούν ρόπαλα και μαχαίρια και αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, ενώ σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της έντασης.

Την ίδια στιγμή το HDP καταγγέλλει αστυνομική βία εναντίον Κούρδων, ενώ αρκετοί χρήστες του διαδικτύου σημειώνουν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρίες για αστυνομική βία, συλλήψεις και επιθέσεις από υποστηρικτές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP – του προέδρου Ερντογάν) με στόχο Κούρδους.

To HDP κατήγγειλε επίσης ότι το Σάββατο, παραμονή των εκλογών, η τουρκική αστυνομία προέβη σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις μελών του κόμματος, ενώ απελάθηκαν διεθνείς παρατηρητές, κάτι το οποίο σημειώνουν και ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ, τονίζοντας ότι όσοι προσήχθησαν και τελούν υπό κράτηση δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν ή να παραστούν ως εκλογικοί αντιπρόσωποι και παρατηρητές.

On the eve of local elections: hundreds of detentions, arrests, and deportation of international observers https://t.co/NASgQGhCxx #TurkeyElections2019 #HDP #TwitterKurds

Bear in mind, at least 100 HDP party members, city council candidates and ballot box observers were detained in the last week. Many remain in custody and will not be able to vote or perform observing duties today. #Turkey https://t.co/w85sfCvRlX

— Diego Cupolo (@DiegoCupolo) March 31, 2019