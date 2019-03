Πέθανε ο μουσικός Scott Walker, ο «ποπ ήρωας της πειραματικής σκηνής»

Έφυγε σε ηλικία 76 ετών ο Scott Walker, ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η δισκογραφική του εταιρεία 4AD. Πρόκειται για έναν θρύλο της ποπ και της πειραματικής μουσική, που καθόρισε τη δεκαετία του ’60.

«Για μισό αιώνα, η ιδιοφυΐα του ατόμου που γεννήθηκε με το όνομα Noel Scott Engel είχε εμπλουτίσει την ζωή χιλιάδων ανθρώπων» γράφει η εταιρεία σε ανάρτηση της, ενώ η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO

Το BBC τον χαρακτηρίζει «ροκ αίνιγμα» ενώ ο Guardian κάνει λόγο για «ποπ ήρωα της πειραματικής σκηνής».

Ο Walker, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Noah Scott Engel, γεννήθηκε στο Χάμιλτον του Οχάιου το 1943 και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια.

Το 1964, συνεργάστηκε με τον John Maus δημιουργώντας το δίδυμο των Walker Brothers.

Ο ντράμερ τους Gary Leeds ήταν βετεράνος από τη σκηνική ποπ μουσική «swinging London» και τους έπεισε να μετεγκατασταθούν στο Λονδίνο, όπου και έμεινε ο Walker.

Ο Walker αποχώρησε από το συγκρότημα με σκοπό να δημιουργήσει μια σειρά από εξαιρετικά σόλο άλμπουμ – Scott I – Scott IV – που ορισμένοι τα θεωρούν ως τα πιο περιπετειώδη και ριζοσπαστικά ποπ άλμπουμ της εποχής.

Ήταν τόσο επιδραστικός που λέγεται ότι επηρέασε μουσικά ακόμα και τους David Bowie και Jarvis Cocker.

Στην συνέχεια άρχισε να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα φώτα της δημοσιότητας, με το έργο του να γίνεται όλο και περισσότερο πειραματικό και δύσκολο με αποκορύφωμα το αριστουργηματικό Tilt του 1996 και το Drift του 2006 που είχε ως θεματική την ερωμένη του Μουσολίνι, τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα και την 11 Σεπτεμβρίου.

Η τελευταία του δουλειά ήταν το σάουντρακ του φιλμ Vox Lux που πρωταγωνιστεί η Νάταλι Πόρτμαν.

O τραγουδιστής των Radiohead, Tομ Γιορκ, αποχαιρετά τον Σκοτ Ουόλκερ:

So very sad to hear that Scott Walker has passed away, he was a huge influence on Radiohead and myself, showing me how i could use my voice and words. Met him once at Meltdown, such a kind gentle outsider. He will be very missed. https://t.co/v33Ey91hbn

— Thom Yorke (@thomyorke) March 25, 2019