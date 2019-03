Τοιχογραφία στη μνήμη του Κιθ Φλιντ των «Prodigy»

Μια τοιχογραφία προς τιμήν του Κιθ Φλιντ εμφανίστηκε στο Southend-on-Sea, δύο εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο του αρχηγού του συγκροτήματος «The Prodigy».

Ο Φλιντ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Έσσεξ και από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία.

Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Μπρούμφιλντ στις 7 Μαρτίου, κατέγραψε ως αιτία θανάτου τον απαγχονισμό.

Τα μέλη της alternative rock και electropunk μπάντας Λίαμ Χόουλετ και Μάξιμ χαρακτήρισαν τον Κιθ Φλιντ «πραγματικό πρωτοπόρο, καινοτόμο και μύθο» ενώ την Κιθ Φλιντ εξύμνησαν πολλά διάσημα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Τώρα, μια νέα τοιχογραφία προς τιμήν του καλλιτέχνη εμφανίστηκε στο Southend-on-Sea, πόλη σε απόσταση μίας ώρας από την κατοικία του, στο Γκρέιτ Ντάνμοου του Έσσεξ.

Η τοιχογραφία του καλλιτέχνη της περιοχής, Τζον Μπούλεϊ απεικονίζει τον Κιθ Φλιντ να τραγουδά. Το έργο φέρει τον τίτλο «Twisted Animator» – μια αναφορά στους στίχους τη μεγάλη επιτυχία, «Firestarter» των «The Prodigy».

