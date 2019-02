Grammys 2019 : Τα βραβεία φέτος ήταν «γυναικεία υπόθεση»

Με οικοδέσποινα την Αλίσια Κις επέστρεψαν τα βραβεία Grammy – η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής – τη Δευτέρα στο Staples Center του Λος Άντζελες και η 61η τελετή απονομής των χρυσών μουσικών βραβείων άνοιξε την Κυριακή με δυναμικές ομιλίες από τις Lady Gaga, Τζένιφερ Λόπεζ, Μισέλ Ομπάμα και Τζάντα Πίνκετ Σμιθ. Και αν στο παρελθόν τα Grammy είχαν καταγγελθεί για έλλειψη γυναικών νικητριών φέτος ήταν «γυναικεία υπόθεση».

15 γυναίκες καλλιτέχνιδες ήταν υποψήφιες στις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Καλύτερο Άλμπουμ, Τραγούδι της Χρονιάς (καλλιτέχνης), Τραγούδι της Χρονιάς (δημιουργός) και Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης, γεγονός που δημιουργεί «περισσότερες ευκαιρίες για μια ευρύτερη αναγνώριση».

Η ερμηνεύτρια της κάντρι Kacey Musgraves κέρδισε το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Golden Hour» και ακόμα τρία βραβεία.

Τρία βραβεία κέρδισε η Lady Gaga, (μεταξύ αυτών το Καλύτερο Ποπ Ντουέτο με τον Κούπερ για το «Shallow» και την καλύτερη ποπ ερμηνεία με το «Joanne»), ενώ δίσκος της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς αναδείχθηκε το «This is America» του Clildish Gambino και Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης η Dua Lipa.

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι το «God’s Plan» του Drake και Καλύτερο Άλμπουμ το «Invasion of Privacy» της Cardi B.

Ζωντανά στην τελετή εμφανίστηκαν οι: Maren Morris, Miley Cyrus, Red Hot Chili Peppers, H.E.R., Camila Cabello, Post Malone και Cardi B. Για πρώτη φορά στη σκηνή των Grammys ανέβηκε το συγκρότημα κορεάτικης ποπ (K-pop) BTS, και τα social media πήραν φωτιά.

Στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν και έδωσαν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ, της Νταϊάνα Ρος και η βράβευση του αδικοχαμένου Κρις Κορνέλ για την Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία στο «When Bad Does Good» (το βραβείο παρέλαβαν τα παιδιά του).

Στην τελετή δεν παρέστησαν η Τέιλορ Σουίφτ και η Αριάνα Γκράντε, η οποία σύμφωνα με το Variety, είχε διαφωνία με τους παραγωγούς για το ποια τραγούδια επρόκειτο να ερμηνεύσει live στη σκηνή – πήρε όμως Grammy για Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ.

Η λίστα των βραβείων Grammys

Άλμπουμ της χρονιάς

«Golden Hour»- Kacey Musgraves

Καλύτερο Τραγούδι

«This is America»- Childish Gambino (παραλαβή βραβείου από τον καλλιτέχνη)

Τραγούδι της Χρονιάς

«This is America»- Childish Gambino (παραλαβή βραβείου από τους δημιουργούς)

Πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνης

Dua Lipa

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία

«Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)»- Lady Gaga

Καλύτερο Ποπ Ντουέτο

«Shallow»- Lady Gaga & Μπράντλει Κούπερ

Καλύτερο παραδοσιακό ποπ άλμπουμ

«My Way»- Γουίλι Νέλσον

Καλύτερο Ποπ άλμπουμ

«Sweetener»- Αριάνα Γκράντε

Καλύτερο Dance τραγούδι

«Electricity»- Silk City & Dua Lipa με τους Diplo και Μαρκ Ρόνσον

Καλύτερο Dance/Ηλεκτρονικό άλμπουμ

«Woman Worldwide»- Justice

Καλύτερο σύγχρονο ορχηστρικό άλμπουμ

«The Emancipation Procrastination»- Κρίστιαν Σκοτ aTunde Adjuah

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

«When Bad Does Good»- Κρις Κορνέλ

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

«Electric Messiah»- High On Fire

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

«Masseduction»- Τζακ Αντονοφ & Άνι Κλαρκ

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

«From The Fires»- Γκρέτα βαν Φλιτ

Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ

«Colors»- Beck

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

«Best Part»- H.E.R. με Ντάνιελ Σίζαρ

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

«Bet Ain’t Worth The Hand»- Λιόν Μπρίτζις

«How Deep Is Your Love»- PJ Morton με Yebba

Καλύτερο Τραγούδι R&B

«Boo’d Up»- Λάρανς Ντόπσον, Τζοέλ Τζέιμς, Έλλα Μάι και Ντιζόν ΜακΦαρλειν

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

«H.E.R.»- H.E.R.

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία

«King’s Dead»-Κέντρικ Λαμάρ, Τζέι Ροκ, Future & Τζέιμς Μπλέικ

«Bubblin»- Άντερσον Παακ

Καλύτερο Ραπ Ερμηνεία

«This is America»- Childish Gambino

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

«God’s Plan»- Όμπρει Γκράαμ, Ντάβεον Τζάκσον, Μπροκ Κορσαν, Ρον ΛαΤουρ, Μάθιου Σάμιουελς & Νόα Σεμπίμπ (δημιουργός: Drake)

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

«Invasion of Privacy»- Cardi B

Καλύτερη Κάντρι Ερμηνεία

«Butterflies»- Kacey Musgraves

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι

«Space Cowboy»- Λουκ Λάιρντ, Σέιν ΜακΑνάλι & Kacey Musgraves

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

«Golden Hour»-Kacey Musgraves

Καλύτερο Ρέγκε Άλμπουμ

«44/876»- Στινγκ & Shaggy

Καλύτερο Σάουντρακ για οπτικά Μέσα

«The Greatest Showman»

Καλύτερο Τραγούδι που γράφτηκε για τα οπτικά Μέσα

«Shallow»-Lady Gaga & Μπράντλει Κούπερ

Παραγωγός της Χρονιάς

Φαρέλ Γουίλιαμς

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο Κλιπ

«This is America»-Childish Gambino

Καλύτερο Μουσικό Φιλμ

«Quincy»