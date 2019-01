Πολικό το ψύχος σε ΗΠΑ – Καναδά – Στους -50 ο υδράργυρος

Εκατομμύρια κάτοικοι των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα πρωτοφανές κύμα ψύχους, με θερμοκρασίες ακόμη πιο ψυχρές σήμερα, έως -50 βαθμοί Κελσίου, εξαιτίας του οποίου έκλεισαν τα σχολεία, ανεστάλη η διανομή της αλληλογραφίας και η εναέρια κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα.

Οι κάτοικοι των μεσοδυτικών πολιτειών θα ξυπνήσουν με -21 βαθμούς, ένα ψύχος που θα γίνει αισθητό στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια, στην ανατολική χώρα, με -45 βαθμούς στο Σικάγο ή ακόμη -50 βαθμούς στο Γκραντ Φορκς στη Βόρεια Ντακότα, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολογικού δικτύου Weather Channel.

Δεδομένης της επιδείνωσης του καιρού τα αμερικανικά ταχυδρομεία, US Postal Service, ανακοίνωσαν την αναστολή της διανομής της αλληλογραφίας σε έξι πολιτείες της περιοχής, μετέδωσε το δίκτυο CNN. Πρόκειται για τις πολιτείες Ιλινόι, Αϊόβα, Μινεσότα, Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα και Ουισκόνσιν.

«Να περιμένετε θερμοκρασίες ψύχους και ιδιαίτερα τσουχτερό κρύο, προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο παγερός αέρας που κατέβηκε από τον αρκτικό κύκλο και κατευθύνεται στην ανατολική Ακτή των ΗΠΑ έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

It's that cold in Chicago. pic.twitter.com/8OUIupTJSR

— USA TODAY (@USATODAY) January 30, 2019