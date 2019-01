Πιτίνο: «Ο Γιαννακόπουλος έχει πάθος, επιθυμία και θέληση» (pic)

Μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Μάνο Παπαδόπουλο δείπνησε ο Ρικ Πιτίνο, με τον Αμερικανό τεχνικό να αποθεώνει στα social media τον ισχυρό άνδρα του Τριφυλλιού.

Ο 66χρονος προπονητής χαρακτήρισε φοβερό τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και τόνισε ότι τόσο ο Γιαννακόπουλος όσο και ο Παπαδόπουλος έχουν πάθος, μεγάλη επιθυμία και θέληση για διακρίσεις και τίτλους!

Συγκεκριμένα, ο Ρικ Πιτίνο ανέβασε τη σχετική φωτογραφία από το δείπνο στο twitter και τη συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα: «Δείπνησα με έναν φοβερό ιδιοκτήτη και τζένεραλ μάνατζερ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Μάνο (σ.σ. Παπαδόπουλο). Έχουν αυτό το PHD, Πάθος (Passion), μεγάλη επιθυμία (Hunger) και θέληση (Drive). Αγαπώ να δουλεύω με αυτούς».

Δείτε την ανάρτησή του:

Had dinner with an awesome owner and general manager, Dimitri Gianakopoulos and Manos. They have that PHD; Passion, Hunger and Drive. Love working with them! pic.twitter.com/c9HfFtZaKt

— Rick Pitino (@RealPitino) January 13, 2019