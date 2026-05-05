Οι εκδοτικοί οίκοι Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan και McGraw Hill κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta Platforms σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, κατηγορώντας τον τεχνολογικό κολοσσό ότι έκανε κατάχρηση βιβλίων και επιστημονικών άρθρων τους για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Llama. Οι εκδότες, καθώς και ο συγγραφέας Scott Turow, υποστηρίζουν στην προτεινόμενη ομαδική αγωγή ότι η Meta «προχώρησε σε πειρατεία» εκατομμύριων έργων τους και τα χρησιμοποίησε χωρίς άδεια για να εκπαιδεύσει τα μεγάλα γλωσσικά της μοντέλα ώστε να ανταποκρίνονται σε ανθρώπινα ερωτήματα.

«Υπάρχει δεδικασμένο» λέει η Meta

«Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί μετασχηματιστικές καινοτομίες, παραγωγικότητα και δημιουργικότητα για άτομα και εταιρείες, και τα δικαστήρια έχουν ορθά κρίνει ότι η εκπαίδευση AI σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να εμπίπτει στη θεμιτή χρήση (fair use)», ανέφερε εκπρόσωπος της Meta, προσθέτοντας: «Θα υπερασπιστούμε δυναμικά ενάντια σε αυτή την αγωγή».

Οι εκδότες ισχυρίζονται ότι η Meta χρησιμοποίησε παράνομα έργα που εκτείνονται από σχολικά και πανεπιστημιακά συγγράμματα έως επιστημονικά άρθρα και μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων το The Fifth Season της N. K. Jemisin και το The Wild Robot του Peter Brown, για την εκπαίδευση των συστημάτων της. Ζητούν από το δικαστήριο να τους επιτρέψει να εκπροσωπήσουν μια ευρύτερη κατηγορία κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και την επιδίκαση αποζημιώσεων, το ύψος των οποίων δεν προσδιορίζεται.

«Μαζική παραβίαση από την Meta» λένε οι εκδότες

«Η μαζική παραβίαση εκ μέρους της Meta δεν αποτελεί πρόοδο για το δημόσιο συμφέρον, και η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να αξιοποιηθεί πλήρως αν οι τεχνολογικές εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε πειρατικές πηγές αντί για την επιστημονική γνώση και τη δημιουργική φαντασία», δήλωσε η Μαρία Παγιάντε, πρόεδρος της Association of American Publishers.

Η αγωγή ανοίγει ένα νέο μέτωπο στη συνεχιζόμενη διαμάχη για τα πνευματικά δικαιώματα μεταξύ δημιουργών και τεχνολογικών εταιρειών σχετικά με την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Δεκάδες συγγραφείς, μέσα ενημέρωσης, εικαστικοί καλλιτέχνες και άλλοι ενάγοντες έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά εταιρειών όπως η Meta Platforms, η OpenAI και η Anthropic για παραβίαση δικαιωμάτων.

Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να αφορούν στο κατά πόσο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κάνουν θεμιτή χρήση προστατευόμενου υλικού όταν το αξιοποιούν για τη δημιουργία νέου, μετασχηματιστικού περιεχομένου. Οι δύο πρώτοι δικαστές που εξέτασαν το ζήτημα εξέδωσαν αντικρουόμενες αποφάσεις πέρυσι.

Η Anthropic έχει καταλήξει σε συμβιβασμό παλιότερα

Η Anthropic, η οποία υποστηρίζεται από την Amazon και την Google, ήταν η πρώτη μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που κατέληξε σε συμβιβασμό σε μία από αυτές τις υποθέσεις, συμφωνώντας πέρυσι να καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια σε ομάδα συγγραφέων για να διευθετήσει ομαδική αγωγή, η οποία θα μπορούσε να της κοστίσει δισεκατομμύρια περισσότερα σε αποζημιώσεις για φερόμενη πειρατεία.