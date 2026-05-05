Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε την Κυριακή το Ιράν για την επικείμενη αμερικανική επιχείρηση με στόχο τη «συνοδεία» πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην αντιδράσει, σύμφωνα με το Axios το οποίο επικαλείται ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Η ιδιωτική αυτή επικοινωνία υποδηλώνει, όπως σημειώνει το Axios ότι ο Λευκός Οίκος επιδίωξε να περιορίσει τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Παρά την προειδοποίηση, το Ιράν προχώρησε σε σειρά επιθέσεων κατά πλοίων του αμερικανικού ναυτικού, εμπορικών σκαφών και στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενδέχεται να δώσει εντολή επανέναρξης των εχθροπραξιών ακόμη και εντός της εβδομάδας, εφόσον συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο.

Προειδοποίηση και μέσω ανάρτησης Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προειδοποίηση για το λεγόμενο «Project Freedom» διατυπώθηκε την Κυριακή και συνέπεσε με ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η επιχείρηση δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση της ροής πετρελαίου ή εμπορευμάτων μέσω των Στενών κατά το πρώτο 24ωρο. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι δύο πλοία με αμερικανική σημαία διήλθαν τη Δευτέρα και κανένα την Τρίτη.

Τι λέει το Ιράν

Από την πλευρά της Τεχεράνης, δεν καταγράφηκαν νέες επιθέσεις κατά πλοίων την Τρίτη. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε ότι η χώρα δημιούργησε «μια νέα εξίσωση» με τις επιθέσεις της Δευτέρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, «σημειώνουν πρόοδο», καλώντας την αμερικανική πλευρά να μην «παρασυρθεί εκ νέου σε ένα τέλμα».