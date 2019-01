Άρσεναλ : Επέστρεψε στη δράση ο Μαυροπάνος 

Στην διάθεση του Ουνάι Έμερι είναι και πάλι ο Ντίνος Μαυροπάνος. Ο Έλληνας αμυντικός ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο ματς της Άρσεναλ με τη Σίτι για την U23 κατηγορία. Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός τον είδε να αγωνίζεται στο βασικό σχήμα των κανονιέρηδων.

Θυμίζετε ότι ο Έλληνας αμυντικός επέστρεψε έπειτα από 163 μέρες απουσίας (5/8 το τελευταίο του ματς), ενώ ο επίσημος λογαριασμός της Άρσεναλ στο twitter τον καλωσόρισε με το μήνυμα «Welcome back, Dinos».

👋 Welcome back, Dinos

Mavropanos starts for #AFCU23 against @ManCityAcademy this evening – it’s his first match at any level in 163 days (since August 5, 2018) 🗓

Wanna follow the game? Just check out @ArsenalAcademy pic.twitter.com/LS34BIeiOr

— Arsenal FC (@Arsenal) January 14, 2019