Το σκίτσο της Ευρωλίγκας με τους τελικούς Ρεάλ – Ολυμπιακός

Ρεάλ Μαδρίτης και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε λίγες ώρες στο WiZink Center για την 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και η διοργανώτρια αρχή δημιούργησε ένα σκίτσο στο οποίο οι Βασίλης Σπανούλης και Σέρχιο Γιουλ ξεχωρίζουν.

Πιο συγκεκριμένα, οι δυο ηγέτες των ομάδων αναπαρίστανται από την διαδικασία της απονομής των τροπαίων στους τελικούς της Euroleague το 2013 (Λονδίνο) και το 2015 (Μαδρίτη) αντίστοιχα.

Δείτε την φωτογραφία:

Tonight…@RMBaloncesto face @olympiacosbc 👀

These two have HISTORY! pic.twitter.com/eVy2clu6q0

— EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2019