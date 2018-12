Bloomberg: Αργεί η έξοδος στις αγορές

Τη δυσκολία πρόσβασης της Ελλάδας στις αγορές επιβεβαιώνει και η έρευνα του Bloomberg, σύμφωνα με την οποία η χώρα κατάφερε να πάρει κατά μέσο όρο βαθμό «Β».

Ενδεικτικό είναι, δε, ότι σήμερα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας σκαρφάλωσε στο 4,37%. Την ίδια ώρα, το πορτογαλικό ομόλογο είχε απόδοση 1,72%, ενώ το ομόλογο της Ιταλίας, που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα λόγω της κόντρας με την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό της, κυμαινόταν στο 2,73%.

Κλειστές πόρτες στις αγορές, δείχνουν τα τρία σενάρια του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την έκδοση ομολόγων το 2019.

Συγκεκριμένα, υπολογίζει τις ανάγκες του 2019 σε 9,2 δισ. ευρώ. Τα σενάρια περιλαμβάνουν σε όλες τις περιπτώσεις έσοδα αποκρατικοποιήσεων 1,2 δισ. ευρώ, αλλά και την άντληση 1,2 δισ. ευρώ από τα κέρδη ομολόγων που διακρατούνται και συνδέονται με τις τριμηνιαίες αξιολογήσεις της χώρας από τους δανειστές.

Το ένα σενάριο κάνει λόγο για έξοδο στην αγορές για άντληση 3 δισ. ευρώ με διατήρηση των εντόκων στα ίδια επίπεδα και μείωση διαθεσίμων κατά 5 δισ. ευρώ. Το δεύτερο σενάριο μιλά για έξοδο στην αγορές για άντληση 5 δισ. ευρώ με μείωση των εντόκων κατά 0,8 δισ. ευρώ και μείωση διαθεσίμων κατά 2,4 δισ. ευρώ. Το τρίτο αναφέρεται σε έξοδο στις αγορές για άντληση 9 δισ. ευρώ με μείωση των εντόκων κατά 1,5 δισ. και μείωση διαθεσίμων κατά 1,1 δισ.

Το γεγονός και μόνο ότι προκρίνονται τρεις επιλογές, δείχνει τη δυστοκία και την ανησυχία που επικρατεί στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία, με τον ρυθμό ανάπτυξης για την Ευρωζώνη να αναθεωρείται από την ΕΚΤ, η οποία σταματά την πρωτοχρονιά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

Η έρευνα του Bloomberg

Σύμφωνα με έρευνα έκανε το Bloomberg «η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τον βαθμό Β. Παρά τα όσα πήγαν λάθος, η συμμετοχή της στο ευρώ για 18 χρόνια κατέστησε δυνατό στην Ελλάδα να οικοδομήσει νέες εμπορικές σχέσεις με τον πλουσιότερο πυρήνα της Ευρώπης. Η εκχώρηση της νομισματικής πολιτικής σε μία αξιόπιστη κεντρική τράπεζα έφερε μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών τα πρώτα χρόνια και στο πρόσφατο παρελθόν είδε μία μεγάλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας».

Η βαθμολογία της Ελλάδας στους 10 δείκτες, με βάση τους οποίους έγιναν τα τεστ, είναι η εξής: Ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες (βαθμός Α), ικανότητα δανεισμού (βαθμός C), μεγαλύτερη ολοκλήρωση (βαθμός Α), ανταγωνιστικότητα προ της κρίσης (βαθμός C), αύξηση παραγωγικότητας (βαθμός C), ανταγωνιστικότητα μετά την κρίση (βαθμός Α), σταθεροποίηση πληθωρισμού (βαθμός Α), κόστος εργασίας μετά την κρίση (βαθμός Α), επιλογές δημοσιονομικής πολιτικής (βαθμός C), κόστος εργασίας πριν την κρίση (βαθμός C). Ο τελικός βαθμός είναι Β.

Στην κατηγορία των χωρών με βαθμό Α περιλαμβάνονται η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Στην κατηγορία Β, εκτός από την Ελλάδα, περιλαμβάνονται και η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Πορτογαλία. Στην κατηγορία C κατατάσσονται η Κύπρος, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα και η Ισπανία.