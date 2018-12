Ο Βοϊναρόφσκι στέλνει τον Πιτίνο στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Ο insider του ΝΒΑ, Αντριάν Βοϊναρόφσκι τιτίβισε συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον μύθο των πάγκων, Ρικ Πιτίνο. Ο κορυφαίος ρεπόρτερ μάλιστα κάνει αναφορά για επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών άμεσα. Ο Πιτίνο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αναλάβει τους Πράσινους και να κάτσει για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας στην αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΟΑΚΑ στις 28/12.

Ο Βοϊναρόφσκι αναφέρει ότι στόχος του 66χρονου προπονητή είναι η επιστροφή στο NBA και ότι η ισχύς του συμβολαίου θα είναι για το υπόλοιπο της σεζόν.

Το ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που βγαίνει από έναν δημοσιογράφο σαν τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι. Ο 49χρονος έχει κατά καιρούς αποκαλύψει ανταλλαγές ανάμεσα σε ομάδες του NBA, έχει κάνει γνωστές τις επιλογές των ομάδων στα ντραφτ των ρούκι αρκετά πριν τη βραδιά των επιλογών και οι ειδήσεις που μεταφέρει είναι πάντα έγκυρες. Η μετακίνηση του Βοϊναρόφσκι και της ομάδας των ρεπόρτερ που δουλεύει μαζί του, από το Yahoo Sports στο ESPN το καλοκαίρι του 2017 προκάλεσε αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετέτρεψε το ESPN στο νούμερο 1 δίκτυο όσον αφορά τα θέματα του μπάσκετ.

Pitino has agreed in principle to deal, per source. He’s expected to coach his first game on Dec 27. https://t.co/syP1vaY22J — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2018

Pitino won’t only be taking on challenge of coaching in a new league and new country in the middle of a season, but he’ll have to navigate an owner with a volatile reputation and history. https://t.co/syP1vaY22J — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2018

ESPN story on Rick Pitino finalizing a deal in Greece to coach in the EuroLeague. https://t.co/qI68kp50oO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2018

A formal agreement is expected soon, sources told ESPN. Pitino is expected to travel to Athens and coach his first game shortly after Christmas. Pitino’s goal has remained to return to the NBA, and this deal’s term will be for the rest of the season. https://t.co/vkxwsMK9tS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2018