Τον κώδωνα του κινδύνου για σημαντική συρρίκνωση του παγκόσμιου εμπορίου, εάν παραταθούν περαιτέρω οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου κρούει μελέτη του ανεξάρτητου φορέα παρακολούθησης Global Trade Alert.

Για τη διενέργεια της μελέτης, οι ερευνητές μοντελοποίησαν προηγούμενες αντίστοιχες κρίσεις στις τιμές προϊόντων και εμπορευμάτων, όπως ήταν η περίοδος της πανδημίας του κορονοϊού και η κατάρρευση των τιμών των εμπορευμάτων το 2008, συμπεραίνοντας ότι οι παγκόσμιες εμπορικές ροές θα γίνουν λιγότερο ανθεκτικές εάν ο πόλεμος συνεχιστεί.

Διαπίστωσαν, ακόμη, ότι οι συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου κατά 1,75% μέχρι το τέλος του 2027, μια σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τις προ του πολέμου προσδοκίες.

Χάνει την ανθεκτικότητά του το παγκόσμιο εμπόριο

Σύμφωνα με τους FT, ο Simon Evenett, ιδρυτής της GTA και ειδικός στο εμπόριο στο IMD Business School στη Λωζάνη της Ελβετίας, δήλωσε ότι το συμπέρασμα στο οποίο οδηγεί η μοντελοποίηση είναι πως οι παγκόσμιες εμπορικές ροές εμπορευμάτων ενδέχεται να μην αποδειχθούν αρκούντως ανθεκτικές – σίγουρα όχι όσο προμήνυαν οι προηγούμενες εκτιμήσεις.

«Διαπιστώνουμε ότι μια διαρκής αύξηση της αστάθειας των τιμών των καυσίμων επιβραδύνει την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και οι επιπτώσεις χρειάζονται έως και 19 μήνες για να αποτυπωθούν. Τα χειρότερα μπορεί να είναι μπροστά μας», πρόσθεσε.

Τα χειρότερα σενάρια υποδηλώνουν σοβαρή ανατροπή στην πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο, σύμφωνα με την οποία το παγκόσμιο εμπόριο θα αυξανόταν κατά 1,9% το 2026, και στη συνέχεια στο 2,6% το 2027, με την επισήμανση ότι εάν διατηρούνταν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης το 2026 κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές των εμπορευματοκιβωτίων σε βασικές διαδρομές μεταξύ Ασίας και αγορών Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, λόγω της ασθενούς ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία των αναλυτών της εφοδιαστικής αλυσίδας Drewry, γράφει ο συντάκτης.

Ωστόσο, ο Evenett προειδοποίησε ότι η μοντελοποίηση έδειξε πως οι επιπτώσεις της αστάθειας των τιμών του πετρελαίου χρειάζονται μήνες για να γίνουν αισθητές, καθώς οι συμβάσεις ναυτιλίας τέθηκαν σε επαναδιαπραγμάτευση, τα αποθέματα μειώθηκαν, όπως και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε βασικές αγορές.

Τα δύο σενάρια

Από την ανάλυση διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι διακυμάνσεις των τιμών είναι πολύ πιο επιζήμιες για το εμπόριο από τις σταθερά υψηλότερες τιμές, οι οποίες έδειξαν να αυξάνουν τα έσοδα για τους εξαγωγείς βασικών προϊόντων, εξισορροπώντας τυχόν αρνητικές επιπτώσεις για εξαγωγείς όπως η Ιαπωνία ή η Ευρωζώνη.

«Ένας κόσμος στον οποίο το πετρέλαιο είναι ακριβό αλλά σταθερό είναι λιγότερο επιζήμιος για το εμπόριο από έναν κόσμο στον οποίο οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται απρόβλεπτα. Αυτό που αποδυναμώνει το εμπόριο αγαθών είναι η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, όχι το ίδιο το επίπεδο τιμών», διαπίστωσε η ανάλυση.

Κατά τη μοντελοποίηση εξετάστηκαν οι επιπτώσεις μιας αύξησης 25% στην αστάθεια των τιμών των καυσίμων σε βάθος 12 μηνών -περίπου όσο και στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία- και ένας διπλασιασμός της αστάθειας, αντίστοιχος με την κορύφωση της κρίσης των εμπορευμάτων το 2008.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν παρουσιάσει διακυμάνσεις από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, εξαιτίας του οποίου έκλεισαν ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, για να επιδεινωθούν περαιτέρω τα πράγματα με τον αποκλεισμό από τις ΗΠΑ της ναυτιλίας που κατευθύνεται προς και από τα ιρανικά λιμάνια.

Στο χειρότερο σενάριο, όπου η μεταβλητότητα διπλασιάζεται, η Αφρική και η Μέση Ανατολή δέχονται μακράν το μεγαλύτερο πλήγμα στο εμπόριο, άνω των 8 ποσοστιαίων μονάδων, με το πλήγμα για την Κίνα να είναι σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες – σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό των ΗΠΑ.

Η ανάλυση έδειξε ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι το ίδιο σοβαρές σε όλες τις περιοχές. Οι αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας και η Λατινική Αμερική δεν εμφάνισαν αισθητές επιπτώσεις, ενώ η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ευρωζώνη και οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν μια επιβράδυνση στην ανάπτυξη του εμπορίου μαζί με την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Τέλος, ο Evenett πρόσθεσε ότι η τρέχουσα μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου είναι σχεδόν 60% υψηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή περίπου στη μέση μεταξύ των δύο σεναρίων, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξη του εμπορίου θα μειωθεί κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα μέχρι το τέλος του 2027 με τα τρέχοντα δεδομένα.

Πηγή: ot.gr