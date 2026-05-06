Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Παλαιό Φάληρο, στη διασταύρωση των οδών Πρωτέως και Πλειάδων, όταν σχολικό συγκρούστηκε με Ι.Χ., χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος από τους επιβαίνοντες. Αξίζει να αναφερθεί ότι το περιστατικό διαδραματίστηκε περίπου στις 10:00, την ώρα που το σχολικό μετέφερε μαθητές, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την εκτίμηση της κατάστασης των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το ατύχημα.