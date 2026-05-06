Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και εκτεταμένες χιονοπτώσεις χαρακτήρισαν το πρώτο τριήμερο του Μαΐου 2026. Το ClimateHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ ψύχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του σταθμού στο Θησείο, ο οποίος λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1890, η πρόσφατη ψυχρή εισβολή κατέρριψε προηγούμενα ρεκόρ σε εκατονταετή κλίμακα, προκαλώντας το επιστημονικό ενδιαφέρον για την εποχικότητα των φαινομένων.

Με τη μέση θερμοκρασία του 24ώρου να περιορίζεται στους 13,3°C, η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται ως η 4η ψυχρότερη των τελευταίων 135 ετών για την πόλη της Αθήνας. Τα ιστορικά δεδομένα του ClimateHub αναδεικνύουν τις εξής συγκρίσεις:

1944: Η ψυχρότερη καταγεγραμμένη Πρωτομαγιά (12,1°C).

1987 & 1988: Ακολουθούν με μέσες θερμοκρασίες 12,7°C και 13,2°C αντίστοιχα.

2026: Η τρέχουσα μέτρηση των 13,3°C επιβεβαιώνει την εξαιρετική φύση του φαινομένου.

Στον αντίποδα, η θερμότερη Πρωτομαγιά στην ιστορία του σταθμού παραμένει εκείνη του 2013, όταν ο υδράργυρος άγγιξε τους 31,8°C.

Κατάρριψη ρεκόρ στις 2 και 3 Μαΐου

Οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες συνεχίστηκαν και το επόμενο διήμερο. Ειδικότερα, στις 2 και 3 Μαΐου 2026, οι μέσες θερμοκρασίες 24ώρου κατέλαβαν τη 2η θέση στον πίνακα των ψυχρότερων ημερών για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες από το 1890.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στις 2 Μαΐου 2026, η μέγιστη θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 15,2°C. Αυτή η τιμή αποτελεί τη χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στον ιστορικό σταθμό του Θησείου.

Κλιματική αλλαγή και ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Οι επιστήμονες του ClimateHub επισημαίνουν ότι, αν και το κλίμα παρουσιάζει φυσική μεταβλητότητα, η ένταση και η χρονική στιγμή του φαινομένου πιθανώς συνδέονται με την κλιματική κρίση.

«Η ασύμμετρη υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, μεταβάλλοντας την ένταση και την εποχικότητα συστημάτων όπως οι ψυχρές εισβολές», αναφέρει η σχετική έκθεση.

Παρά το ακραίο αυτό επεισόδιο ψύχους, η γενική τάση για τον μήνα Μάιο στην πρωτεύουσα παραμένει αυξητική. Από τη δεκαετία του 1980, η μέση θερμοκρασία του Μαΐου αυξάνεται κατά 0,44°C ανά δεκαετία. Στις ελάχιστες (νυχτερινές) θερμοκρασίες ο ρυθμός αύξησης είναι ακόμη ταχύτερος, ξεπερνώντας τους 0,6°C ανά δεκαετία.

Η σημασία του Ιστορικού Σταθμού του ΕΑΑ

Τα δεδομένα αυτά αντλούνται από τον Ιστορικό Κλιματικό Σταθμό του ΕΑΑ στον Λόφο των Νυμφών. Τη συντήρηση και διαχείρισή του έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το ClimateHub αποτελεί την πρώτη εθνική πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus (C3S) στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την εγκυρότητα των κλιματικών δεδομένων της χώρας.