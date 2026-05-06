Ένα φιλόδοξο κοινωνικό σχέδιο με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ένας στους δύο ευρωπαίους πολίτες δηλώνουν ως βασική τους ανησυχία το κόστος ζωής.

Οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τρεις επείγουσες προκλήσεις: τη στεγαστική κρίση, με το 40% των πολιτών να θεωρούν ως άμεσο και επείγον πρόβλημα την έλλειψη μιας οικονομικά προσιτής στέγασης, τα εμπόδια στη συμμετοχή σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και τον κίνδυνο της φτώχειας που πλήττει 1 στους 5 Ευρωπαίους και 1 στα 4 παιδιά.

Η στρατηγική της ΕΕ χαράσσει σαφή πορεία για τη μείωση κατά τουλάχιστον 15 εκατ. των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2030 και συμβολή στην εξάλειψή της έως το 2050. Βασίζεται σε τρεις άξονες: την ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας ως κύρια διέξοδο από τη φτώχεια, τη διασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και επαρκή εισοδηματική στήριξη, καθώς και την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ κρατών-μελών, θεσμών και κοινωνικών εταίρων για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται δέσμη δράσεων για το «σπάσιμο» του κύκλου της φτώχειας σε όλες τις ηλικίες, όπως πιθανές νέες πρωτοβουλίες για την ένταξη όσων βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και μέτρα για τη στήριξη των ηλικιωμένων μέσω επαρκών συντάξεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, που παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην ΕΕ χωρίς ουσιαστική μείωση τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύεται η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, με στόχο να διασφαλιστεί δωρεάν και ουσιαστική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η προσχολική εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η σίτιση στα σχολεία. Παράλληλα, προωθούνται μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών, όπως η διευκόλυνση της πρόσβασης των γονέων σε ποιοτική απασχόληση, υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και ισχυρά κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των παιδιών και την πρόσβασή τους σε προγράμματα καθοδήγησης και ένταξης, ενώ προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή ευρωπαϊκής κάρτας για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη στεγαστική κρίση, καθώς οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 60% στην ΕΕ από το 2013, ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν προτείνει άμεσα δεσμευτικά μέτρα στον τομέα αυτό, καλεί τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές για την πρόληψη του αποκλεισμού από τη στέγαση και την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, στο πλαίσιο σχετικής πρότασης για σύσταση του Συμβουλίου που τελεί υπό έγκριση. Η προσέγγιση δίνει έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας και στην παροχή ολοκληρωμένης στήριξης, με στόχο οι πολίτες να αποκτούν σταθερή και αξιοπρεπή κατοικία, ενώ παράλληλα προωθούνται μακροπρόθεσμες λύσεις για την πρόληψη του αποκλεισμού από τη στέγαση και τη μείωση του αριθμού των αστέγων που σήμερα έχει φτάσει το 1 εκατομμύριο στην ΕΕ.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τη στρατηγική της για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με 90 εκατομμύρια άτομα, πάνω από 1 στους 5 Ευρωπαίους να ζουν με αναπηρία. Η Επιτροπή σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία: απασχολούνται μόνο το 55 %, σε σύγκριση με το 77 % των ατόμων χωρίς αναπηρία·, 1,4 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να ζουν σε ιδρύματα και 1 στους 3 αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας – σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι δράσεις που προτείνει η Επιτροπή περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης σε ολόκληρη την ΕΕ, τη δρομολόγηση μιας «συμμαχίας για ανεξάρτητη διαβίωση» με σκοπό την αντικατάσταση των ιδρυμάτων με τη στήριξη σε επίπεδο κοινότητας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταφορών και την επένδυση σε υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως τα εργαλεία Ττεχνίτης Νοημοσύνης.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, αρμόδια για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας δήλωσε: «Η Ευρώπη καθοριζόταν ανέκαθεν όχι μόνο από την οικονομική της ισχύ, αλλά και από το κοινωνικό της μοντέλο και την αλληλεγγύη της. Τα επόμενα χρόνια οι αξίες αυτές θα δοκιμαστούν και η αντίδρασή μας θα διαμορφώσει όχι μόνο τις οικονομίες μας, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας, η πρώτη του είδους της, είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον μας: με ισχυρές πολιτικές και εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη της φτώχειας και στην επιτάχυνση της δράσης για όσους έχουν ήδη πληγεί».