Μιλουτίνοφ σε ρόλο πλέι μέικερ και φοβερό κάρφωμα από τον ΛεΝτέι

Μία από τις πιο θεματικές φάσεις στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Γκραν Κανάρια στο ΣΕΦ (98-77) εκτυλίχθηκε στο τέλος της πρώτης περιόδου με τον Ζακ ΛεΝτέι να καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι της ισπανικής ομάδας.

Ο Σπανούλης έδωσε στον Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος είδε το «κόψιμο» του Αμερικανού, του πέρασε την μπάλα και αυτός κάρφωσε με δύναμη, κερδίζοντας και το φάουλ.

Η συνεργασία των «ερυθρόλευκων» και το εντυπωσιακό κάρφωμα του εκρηκτικού άσου σήκωσε στο πόδι το ΣΕΦ, με τον κόσμο να χειροκροτεί τον φόργουορντ των Πειραιωτών.

Δείτε τη φάση:

The Hustle ➡ The Teamwork ➡ The @ZachLeDay32 SLAM!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/oguCTc9ORw

— EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2018