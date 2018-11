«H Ελλάδα μετά τα Μνημόνια» στην Ν. Υόρκη

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης και το οποίο παραδοσιακά προσελκύει την ελίτ της Wall Street.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει μήνυμα, ενώ από πλευράς κυβέρνησης θα συμμετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής στο γεύμα του Συνεδρίου, η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, η οποία θα είναι και η κεντρική ομιλήτρια στο πάνελ «Tourism & Hospitality», ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού κ. Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece κ. Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής.

Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεμηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, 2018. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.

Κύριος Ομιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary – European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State. Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση με τίτλο, «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεμβρίου, 2018, του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσία των εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο.

Η τελετή θα αναμεταδοθεί ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου.

Θα συμμετάσχουν επίσης πέντε μεγάλες διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs , Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες και εκπρόσωποι πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών και οργανισμών:

Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. • Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP • Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange • OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams.

Επίσης οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες: Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation