Στο εξωτερικό πληρώνουν όσο – όσο για ταλέντα

Βελτίωση της αγοράς εργασίας καταγράφεται και στην Ελλάδα, αλλά με ρυθμό χελώνας. Στο εξωτερικό οι συνθήκες είναι σαφώς καλύτερες, γι’ αυτό και ο ανθός της ελληνικής νεολαίας αναζητεί την τύχη του εκεί. Ειδικά οι πλέον καταρτισμένοι, εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, φαίνεται πως είναι περιζήτητοι. Τόσο που οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να αναθεωρούν τις πρακτικές προσλήψεων και να προτείνουν υψηλότερους μισθούς για να τους δελεάσουν, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας συμβούλων Robert Half. Πρόσφατη έρευνα της HSBC, εξάλλου, έδειξε ότι ο μέσος άνθρωπος που ξενιτεύεται για να βρει απασχόληση το κάνει εν πολλοίς επειδή προσθέτει κατά μέσον όρο 21.000 δολάρια (18.150 ευρώ) στο ετήσιο εισόδημά του. Ενα επιπλέον κίνητρο για να ξενιτευτεί κάποιος για να δουλέψει είναι, σύμφωνα με την έρευνα της βρετανικών συμφερόντων τράπεζας, οι προοπτικές ανέλιξης (με το αζημίωτο ασφαλώς) που έχει στην επιχείρηση. Ψάχνουν με το κιάλι Είναι όντως εντυπωσιακά τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Robert Half. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Σουηδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ολλανδία) η απασχόληση των στελεχών επιχειρήσεων έχει φθάσει σε ιστορικά υψηλά. «Ενα έλλειμμα εξειδίκευσης παρατηρείται το 2018, προκαλώντας όλο και περισσότερο στις επιχειρήσεις φαινόμενα έλλειψης στελεχών. Το αποτέλεσμα είναι να ωθούνται ανοδικά οι αμοιβές σε όλους τους τομείς και τα επαγγέλματα» σημειώνει η έκθεση της Robert Half. Οι αναλυτές της εταιρείας προσλήψεων εξηγούν ότι «οι αυξήσεις συχνά συνδέονται με την σπανιότητα ορισμένων επαγγελματικών προφίλ και με τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για να προσελκύσουν τέτοια ταλέντα». Οι περιζήτητες ειδικεύσεις Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι επιχειρήσεις που διαγκωνίζονται και βάζουν βαθιά το χέρι στα ταμεία τους για να προσελκύσουν τα ταλέντα είναι όλο και πιο απαιτητικές από αυτά. Ποιες είναι όμως οι πλέον περιζήτητες ειδικεύσεις στην ευρωπαϊκή – εν πολλοίς και στην παγκόσμια – αγορά εργασίας; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν εκπλήσσει στην εποχή των τεχνολογικών αλμάτων που ζούμε. «Τα επαγγέλματα και οι εξειδικεύσεις τεχνολογικής φύσεως βρίσκονται κυρίως στο στόχαστρο των επιχειρήσεων. Διότι οι επιχειρήσεις αναζητούν μελλοντικούς συνεργάτες που θα τις βοηθήσουν να ψηφιοποιηθούν και εν γένει να εκσυγχρονιστούν» σημειώνουν οι «κυνηγοί κεφαλών». Τα επαγγελματικά προφίλ των νέων που είναι πλέον περιζήτητα και καλύτερα αμειβόμενα βρίσκονται ειδικότερα στον ψηφιακό τομέα. Οι ειδικοί στη διαχείριση δεδομένων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην εξέλιξη συστημάτων πληροφορικής, κυρίως στις σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και πελατών, φαίνεται πως γίνονται ανάρπαστοι. Ετσι, ένας σχεδιαστής δικτύου (web designer) αμείβεται, ανάλογα με την εμπειρία και την προϋπηρεσία του, με 40.000 έως 65.000 ευρώ ετησίως. Η ετήσια αμοιβή ενός υπεύθυνου προώθησης διαδικτυακών πωλήσεων (webmarketing) κυμαίνεται από 51.800 έως 74.000 ευρώ, ενώ ψηλότερα στην ιεραρχία οι επικεφαλής πωλήσεων των επιχειρήσεων αμείβονται με 85.000 έως και 150.000 ευρώ ετησίως. Στην κορυφή της πυραμίδας οι ψηφιακοί διευθυντές των επιχειρήσεων (chief digital officers) ενθυλακώνουν από 115.000 έως 320.000 ευρώ τον χρόνο! Κερδισμένοι οι «μισθοφόροι» Οπως και στο ποδόσφαιρο έτσι και στις επιχειρήσεις οι πιο κινητικοί «παίκτες» έχουν τα υψηλότερα χρηματικά οφέλη. Εκείνοι δηλαδή που κάνουν τις περισσότερες «μεταγραφές», που μετακινούνται από επιχείρηση σε επιχείρηση, βγαίνουν πάντοτε κερδισμένοι συγκριτικά με εκείνους που προσκολλώνται σε έναν εργοδότη – γι’ αυτό και στην ποδοσφαιρική αργκό όσοι αλλάζουν πολλές ομάδες λέγονται «μισθοφόροι». Κυρίως αν ο τομέας τους είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η παροχή νομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ετσι, ένας διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού αμείβεται με 70.000 έως 125.000 ευρώ ετησίως, ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας που έχει στο πόστο. Οι νομικοί διευθυντές και οι υπεύθυνοι λογιστηρίου εισπράττουν ανάλογους μισθούς. Το σημαντικότερο για τους νέους, όμως, είναι ότι δεν χρειάζεται να «πλύνουν πατώματα» ή να υποστούν καψόνια για να αποκτήσουν εμπειρία και να αρχίσουν να πληρώνονται αξιοπρεπώς. «Στο ξεκίνημα της καριέρας του ένα στέλεχος επιχείρησης, ένας ελεγκτής διαχείρισης για παράδειγμα, εύκολα βρίσκει απασχόληση με 31.000 ευρώ ετησίως. Για να φθάσει, βέβαια, με τα χρόνια στα 80.000 ευρώ» σημειώνεται στη έκθεσή της Robert Half.