Τροχαίο με είκοσι νεκρούς στη Νέα Υόρκη

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κατά την σύγκρουση δύο οχημάτων στην κωμόπολη Σκοχέρι, της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κοντά στο Αλμπανι και 260 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας στην ιστοσελίδα της.

BREAKING: 20 people killed in crash involving limo reportedly carrying wedding party in upstate New York https://t.co/ssSTKwWW5j pic.twitter.com/KqfTZXLBg3 — CBS News (@CBSNews) October 7, 2018

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) έπειτα από δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα. Το ένα ήταν λιμουζίνα που μετέφερε ανθρώπους σε γαμήλιο πάρτι.

Breaking News: A limousine was involved in a crash in upstate New York that left 20 people dead. Local reports said it was carrying a wedding party. https://t.co/nR4G09gC7X — The New York Times (@nytimes) October 7, 2018

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η λιμουζίνα κατέβηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μία κατηφόρα, στη διασταύρωση των αυτοκινητοδρόμων 30 και 30A, συγκρούσθηκε με διερχόμενο όχημα και έπεσε σε τοπικό κατάστημα παρασύροντας πολλούς περαστικούς.

At least 20 people are dead following a limo crash in upstate New York, a police spokesperson confirms https://t.co/rXOmilR0r3 pic.twitter.com/TD8npwRM6I — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 7, 2018