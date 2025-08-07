Δουλειές σε χώρες όπου δεν έχουν φυσική παρουσία αναζητούν οι ελληνικές τράπεζες, με στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών μεγέθυνσης του ενεργητικού τους με ταυτόχρονη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος. Μπορεί τα δανειακά υπόλοιπα να αυξάνονται την τελευταία τριετία με ταχείς ρυθμούς σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, τις τρεις βασικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συστημικοί όμιλοι, η διατήρησή τους όμως σε υψηλά επίπεδα επί μακρόν μόνο εγγυημένη δεν μπορεί να θεωρείται.

Το Ταμείο Ανάκαμψης οδεύει προς ολοκλήρωση, ενώ τα spreads με τα οποία δανείζουν οι τράπεζες ακολουθούν τάσεις συρρίκνωσης λόγω του ενισχυμένου ανταγωνισμού. Εξάλλου, πρόκειται για μικρές οικονομίες και ως εκ τούτου τα περιθώρια ανάπτυξης των εργασιών κάποια στιγμή θα στενέψουν.

Οπως επισημαίνει σχετικά τραπεζική πηγή, «σε καμία περίπτωση δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο καλούμαστε να εφαρμόσουμε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προστασία της υψηλής σήμερα κερδοφορίας μας σε ορίζοντα τουλάχιστον 5ετίας».

Νέα δίκτυα

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, «ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για το στήσιμο νέων δικτύων που θα συνεισφέρουν στα έσοδά μας τα επόμενα χρόνια». Από την πλευρά της, κορυφαία πηγή από συστημικό όμιλο που έχει εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, σημειώνει μιλώντας στο «Βήμα» πως «σε ένα ευνοϊκό σενάριο θέλουμε το 2030 έως το 10% των δανειακών υπολοίπων να προέρχεται από τρίτες χώρες, πέραν αυτών στις οποίες λειτουργούμε σήμερα. Κι αυτό χωρίς νέες εξαγορές».

Οπως λέει, «πρόκειται για έναν άτυπο εσωτερικό στόχο που έχουμε θέσει, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν και ένα ηθικό ζήτημα. Τη χρήση των καταθέσεων από την Ελλάδα για τη χρηματοδότηση άλλων οικονομιών, η οποία δεν πρέπει να γίνεται χωρίς όριο, αλλά με πολύ προσεκτικό τρόπο».

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι τράπεζες στοχεύουν σε παρθένες για τις ίδιες αγορές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη Νότια Ασία. Συγκεκριμένα:

Συμμετοχή σε χρηματοδοτικά σχήματα μαζί με άλλους μεγαλύτερους ομίλους για την υλοποίηση έργων κατά κύριο λόγο στον ενεργειακό τομέα και στις υποδομές στις τοπικές οικονομίες.

Δανειοδότηση επιχειρήσεων και κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, που επενδύουν στην Ευρώπη.

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε εύπορους ιδιώτες.

«Οι ευκαιρίες υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα κανάλια και τις διασυνδέσεις για να αναπτυχθούμε με αυτόν τον τρόπο» υποστηρίζει γενικός διευθυντής συστημικού ομίλου. Οπως λέει, «ακόμη και μία μικρή συμμετοχή της τάξεως του 1%-5% σε ένα μεγάλο ενεργειακό project στη Μέση Ανατολή, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ροές εισοδήματος. Ανάλογη επίδραση στα αποτελέσματά μας είναι δυνατό να έχει και η ανάπτυξη του wealth management, προσελκύοντας έστω και μικρό αριθμό πελατών με χαρτοφυλάκια που δεν συναντάς συχνά στην Ελλάδα».

Στα ραντάρ τους Μέση Ανατολή, Ινδία αλλά και Ευρώπη

Τα σχέδια Eurobank, Alpha Bank, Εθνικής και Πειραιώς

Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός των ελληνικών τραπεζών, όπως έχει παρουσιαστεί επισήμως στην επενδυτική κοινότητα, είναι ο εξής:

Η Eurobank ολοκλήρωσε εφέτος την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου και της CNP Insurance, μέσω των οποίων δημιουργεί τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στη Μεγαλόνησο. Στόχος του CEO της τράπεζας Φωκίωνα Καραβία είναι η κυπριακή θυγατρική να αποτελέσει πύλη προσέλκυσης πελατών από τη Μέση Ανατολή.

Ευθέως συνδεδεμένο με αυτή την προοπτική είναι το άνοιγμα γραφείων αντιπροσωπείας στην ευρύτερη περιοχή, με την αρχή να γίνεται εντός των προσεχών εβδομάδων, με τη λήψη της απαιτούμενης άδειας στη Βομβάη της Ινδίας, επιλογή διόλου τυχαία, λόγω της καταγωγής του μεγαλομετόχου της Eurobank Πρεμ Γουάτσα. Θα ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο το αντίστοιχο αίτημα στις τοπικές αρχές για το Αμπου Ντάμπι.

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης στοχεύει στην αξιοποίηση της εμπορικής συνεργασίας με τον βασικό της μέτοχο UniCredit, για την ενίσχυση των εκτός συνόρων εργασιών της.

Ο ιταλικός όμιλος έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο θυγατρικών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Alpha Bank ως μέρος του συμμετέχει ήδη στη χρηματοδότηση έργων στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, μετά τις κινήσεις επέκτασης στην Κύπρο και την εξαγορά της AXIA Ventures, η τοπική θυγατρική θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επέκταση προς Ανατολάς. Πρόσφατα δε ο CEΟ της Alpha Bank Cyprus από κοινού με στελέχη του ομίλου από την Αθήνα πραγματοποίησε επίσκεψη σε χώρες του Κόλπου για τη διερεύνηση των προοπτικών στις εν λόγω αγορές.

Τέλος, αναβαθμίζονται η θυγατρική στο Λονδίνο και το υποκατάστημα στο Λουξεμβούργο για την παροχή υπηρεσιών offshore banking σε εύπορους ομογενείς από όλο τον κόσμο.

Δουλειές στη Μέση Ανατολή αναζητεί και ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος έχει δημοσίως εκφράσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την αγορά της Σαουδικής Αραβίας.

Ο όμιλος προχώρησε πέρυσι σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 140 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της Κύπρου, ανατρέποντας το αρχικό πλάνο μετασχηματισμού που προέβλεπε την πώλησή της.

Εν τέλει, αυτό το ενδεχόμενο όχι μόνο αποφεύχθηκε, αλλά ενισχύεται και ο ρόλος της Εθνικής Κύπρου στην ανάπτυξη των διεθνών εργασιών της τράπεζας. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η μετατροπή της σε κόμβο διεθνών εταιρικών χορηγήσεων, δίνοντας έμφαση στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα.

Η Πειραιώς έχει επικεντρωθεί στις δραστηριότητες εντός Ελλάδος, με τη διοικητική της ομάδα να τρέχει αυτή την περίοδο το εγχείρημα για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, με στόχο την ολοκλήρωση της εξαγοράς έως το τέλος του 2025. Ταυτόχρονα, βρίσκεται προ των πυλών το λανσάρισμα της νέας ψηφιακής τράπεζας Snappi, η οποία διαθέτει πανευρωπαϊκή άδεια.

Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει στην ελληνική αγορά, ωστόσο μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα επεκταθεί σε άλλες 3-4 ευρωπαϊκές χώρες. Με τον τρόπο αυτόν, χωρίς φυσικά καταστήματα, η Πειραιώς θα επιχειρήσει τη δημιουργία εσόδων από το εξωτερικό.