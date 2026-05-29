Ανέβηκαν οι τόνοι στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κατά την πρώτη μέρα της συζήτησης για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης από το αρμόδιο υπουργείο. Η κριτική του Θάνου Πλεύρη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα στο μεταναστευτικό προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Θοδωρή Δρίτσα, βουλευτή της Νέας Αριστεράς, ο οποίος όμως έχει υπηρετήσει στην κυβέρνηση του ‘15- ‘19.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ειδικότερα του ΠαΣοΚ, εξήγησε ότι το Σύμφωνο που συζητείται «είναι κανονισμός, το ΠαΣοΚ δεν μπορεί να κρατάει επιφύλαξη. Δεν μπορεί ευρωπαϊκό κόμμα να μην ψηφίζει τα εφαρμοστικά μέτρα».

Ωστόσο, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός αντέδρασε έντονα. «Έτσι ανέβηκε ο Χίλτερ στην εξουσία, γιατί η σοσιαλδημοκρατία δε στάθηκε στο ύψος της – από τη Δεξιά δεν περιμένουμε, από τη σοσιαλδημοκρατία περιμένουμε» και πρόσθεσε «“κάντε τους το βίο αβίωτο” αυτή είναι η λογική Μητσοτάκη, Πλεύρη, με αυτές τις ρατσιστικές πολιτικές.».

Ο κύριος Πλεύρης επέλεξε να απαντήσει καυστικά λέγοντας ότι βρίσκονται στη Βουλή τέσσερα κόμματα με μήτρα τον Αλέξη Τσίπρα ενώ υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των μεγάλων μεταναστευτικών ροών δεν γινόταν σωστή καταγραφή των προσφύγων. «Ούτε ένας δεν πέρασε μη καταγεγραμμένος», απάντησε ο Θοδωρής Δρίτσας. «900.000 που κατέγραψαν με χαρτί», επέμεινε ο υπουργός με τον κ. Δρίτσα να ανταπαντά, «όχι με χαρτί. Με Εurodac, Μην λέτε ψέματα». «Πέρασε και κόσμος ακαταγράφητος, όταν ο αρχηγός σας έλεγε “η θάλασσα δεν έχει σύνορα”», είπε ο κύριος Πλεύρης.

Ο Θοδωρής Δρίτσας αντέδρασε έντονα με τον πρόεδρο της Επιτροπής να επιχειρεί να βάλει την τάξη και να διαμαρτύρεται γιατί όπως είπε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς χτύπαγε το έδρανο.

«Η θάλασσα δεν έχει σύνορα, το είπε ο κ. Τσίπρας, “λιάζονται και εξαφανίζονται “το είπε η κ. Τασία… Χριστοδουλόπουλου» είπε ο υπουργός με τον κ. Δρίτσα να σχολιάζει ότι «είσαι ρατσιστής και μισογύνης». «Επειδή την είπα με το μικρό της, είμαι μισογύνης; Είμαι ρατσιστής, είπατε. Δικό σας δημιούργημα ήταν το ένα εκατομμύριο που πέρασε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα».

Εν μέσω της αντιπαράθεσης, ο κ. Πλεύρης σχολίασε ειρωνικά ότι του λείπει η Ζωή Κωνσταντοπούλου γιατί «δε θα με διέκοπτε τόσο», όπως είπε. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία ο οποίος ζήτησε από τον πρόεδρο της επιτροπής να του γίνει παρατήρηση για τα σχόλια του υπουργού τα οποία χαρακτήρισε «εξυπνάδες».